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«Пока не вижу, что он новый Джеррард». Фердинанд считает, что болельщики слишком превозносят одного игрока «Ливерпуля» 🤯

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Легенда «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд внезапно высказался об одном из игроков «Ливерпуля». Его мнение вряд ли понравится болельщикам мерсисайдского клуба.

Прошлый сезон выдался сложным для «Ливерпуля» и летом клуб совершил несколько знаковых покупок, причем все они пришлись на линию полузащиты. Так в команде оказались Алексис Мак Аллистер, Ватару Эндо, Райан Гравенберх и Доминик Собослаи.

Фердинанд заявил, что последнего переоценивают. Причем делают этот как раз болельщики.

«Я знаю, что все его превозносят, но я не думаю, что Доминик Собослаи добился таких успехов (как об этом говорят), − сказал Рио во время подкаста Vibe with Five на YouTube. − Он хороший игрок, но люди говорят: «О, он следующий [Стивен] Джеррард!», а я пока этого не вижу».

«Я вижу лишь их [фанатов] комментарии. Один из моих друзей в группе всегда так говорит. Но его легко удивить».

Собослаи дважды забил в АПЛ и дважды в Кубке Лиги. В среду он не сыграет, так как получил небольшую травму. Юрген Клопп подтвердил, что у хавбека травма подколенного сухожилия.

1 комментарий
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Рио, ты 10 Хагов пинал? Пора бы уже
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