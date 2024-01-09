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Ван Дейк в строю, Трент выбыл. Пеп Лейндерс рассказал о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»

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«Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» в 1/2 финала Кубка лиги. Первая встреча команд назначена на 10 января, ответный матч состоится 24 января.

По традиции перед игрой Кубка лиги с прессой пообщался Пеп Лейндерс.

Помощник Клоппа рассказал журналистом о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»:

«Вирджил вернулся. Вчера он провел несколько пробежек на поле, снова выглядел хорошо. Так что он вернется в состав [на матч с «Фулхэмом»], он хорошо восстановился. Ему действительно помогло то, что он не поехал в Лондон [на игру с «Арсеналом»].

Дом [Собослаи] показывает хороший прогресс на поле, он бегает, так что посмотрим. Но завтра он играть не сможет.

У нас есть Роббо [Робертсон], он отсутствует почти три месяца, завтра его осмотрит хирург. Если все будет хорошо, он отправится на неделю в Дубай, чтобы продолжить надлежащее восстановление, которое пойдет ему на пользу. Затем мы увидим результаты проделанной работы, и тогда будем понимать, как скоро он сможет снова выйти на поле.

То же самое касается Костаса [Цимикас]. Он прогрессирует очень хорошо, восстанавливается очень быстро. Так что, надеюсь, они оба – Роббо и Костас – вернутся в конце этого месяца, чтобы начать тренироваться с командой».

В кубковом матче против «Арсенала» Александер-Арнолд повредил связки колена. Лейндерс сообщил, что Трент пропустит примерно три недели.

Пожелаем всем травмированным скорее вернуться в строй!

4 комментария
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Я Тьяго футбик погонять не хочет ? (
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Трент здоров Роббо травма
Роббо почти Трент травма
Ну что за не везуха , так хочется уже этих двоих увидеть с их Мега пасами в штрафную
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У них там, что, эстафета?

Так и наши инвалиды догонят и перегонят за титклАПЛ. И будет у нас очко, то есть 21!
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Ответ newhood@icloud.com
Я Тьяго футбик погонять не хочет ? (
У него уже давно хронический тубик
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