Ван Дейк в строю, Трент выбыл. Пеп Лейндерс рассказал о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»

«Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом» в 1/2 финала Кубка лиги. Первая встреча команд назначена на 10 января, ответный матч состоится 24 января.

По традиции перед игрой Кубка лиги с прессой пообщался Пеп Лейндерс.

Помощник Клоппа рассказал журналистом о состоянии травмированных игроков «Ливерпуля»:

«Вирджил вернулся. Вчера он провел несколько пробежек на поле, снова выглядел хорошо. Так что он вернется в состав [на матч с «Фулхэмом»], он хорошо восстановился. Ему действительно помогло то, что он не поехал в Лондон [на игру с «Арсеналом»].

Дом [Собослаи] показывает хороший прогресс на поле, он бегает, так что посмотрим. Но завтра он играть не сможет.

У нас есть Роббо [Робертсон], он отсутствует почти три месяца, завтра его осмотрит хирург. Если все будет хорошо, он отправится на неделю в Дубай, чтобы продолжить надлежащее восстановление, которое пойдет ему на пользу. Затем мы увидим результаты проделанной работы, и тогда будем понимать, как скоро он сможет снова выйти на поле.

То же самое касается Костаса [Цимикас]. Он прогрессирует очень хорошо, восстанавливается очень быстро. Так что, надеюсь, они оба – Роббо и Костас – вернутся в конце этого месяца, чтобы начать тренироваться с командой».

В кубковом матче против «Арсенала» Александер-Арнолд повредил связки колена. Лейндерс сообщил, что Трент пропустит примерно три недели.

Пожелаем всем травмированным скорее вернуться в строй!