🔥 Коди Гакпо без запинки ответил на вопрос: «Месси или Марадона?» Угадаете, кого он выбрал?
Полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо поучаствовал в очередном интерактиве издания GOAL.
Голландцу пришлось сравнить пять пар футболистов, выбрав одного лучшего.
🔥 Начало получилось огненным.
- Месси или Марадона?
- Месси.
- Рамос или ван Дейк?
- Ван Дейк.
- Салах или Суарес?
- Салах.
- Роббен или Неймар?
- Роббен.
- Руни или Ван Перси?
- Ууух. Это сложно. Я не могу выбрать одного. Эээээ... Ван Перси.
Как вам выбор голландца? Удивлены?