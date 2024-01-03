LFC 2020
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🔥 Коди Гакпо без запинки ответил на вопрос: «Месси или Марадона?» Угадаете, кого он выбрал?

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Полузащитник «Ливерпуля» Коди Гакпо поучаствовал в очередном интерактиве издания GOAL.

Голландцу пришлось сравнить пять пар футболистов, выбрав одного лучшего.

🔥 Начало получилось огненным.

- Месси или Марадона?

- Месси.

- Рамос или ван Дейк?

- Ван Дейк.

- Салах или Суарес?

- Салах.

- Роббен или Неймар?

- Роббен.

- Руни или Ван Перси?

- Ууух. Это сложно. Я не могу выбрать одного. Эээээ... Ван Перси.

Как вам выбор голландца? Удивлены?

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