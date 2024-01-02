«Невозможно забыть, что ты был частью этого». Фирмино поделился эмоциями от краткого возвращения на «Энфилд»

Роберто Фирмино и Фабиньо приехали проведать свою бывшую команду в вечер, когда «Ливерпуль» играл против «Ньюкасла» на «Энфилде». Это был их первый визит с тех пор, как летом они присоединились к клубам Саудовской лиги.

О том, каково это, вновь побывать на родном стадионе, Фирмино рассказал в комментарии для официального сайта клуба:

«Я очень рад вернуться сюда, домой, в «Ливерпуль», на «Энфилд». Я очень благодарен Богу за то, что он подарил мне эти моменты, что я смог посмотреть игру. Конечно, я не на поле, но было очень интересно понаблюдать за игрой и ребятами.

Всегда испытываешь много эмоций, когда находишься здесь. Невозможно забыть, что ты был здесь, частью всего этого. Мы многого достигли вместе, и никто не сможет изменить это, ведь это уже история. Мы здесь, чтобы поддержать их. Конечно, как семья, мы всегда молимся за клуб, за команду, чтобы они добивались успеха. Мы уже не здесь, но мы все еще молимся за них, чтобы они завоевали больше трофеев и продолжили свою тяжелую работу.

Главное, что в конечном итоге имеет значение, — это трофей. Но сам путь очень важен, как и сплоченность команды».