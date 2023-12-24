«До ЧМ в аэропорту меня узнал только один человек». Алексису Мак Аллистеру исполнилось 25

Сегодня 25 лет исполнилось Алексису Мак Аллистеру, прогресс которого за последние два года невозможно не заметить. В 2022 году он стал звездой в «Брайтоне» и был одним из важнейших помощников Месси на ЧМ в Катаре. А в 2023-м Мак Аллистер перешел в «Ливерпуль».

Про его пользу на поле можно говорить сколько угодно, но лучшее описание его роста показывает его цитата:

«До чемпионата мира я был в аэропорту Ла-Пампы, и только один человек узнал меня. После Кубка мира меня ждали 20 000 человек».