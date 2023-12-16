📹Какой же Клопп самокритичный! Юргена позвали на шоу Sky Sports, где он подколол сам себя за нытье 🙈

Переиграл всех.

В последние годы Юрген Клопп не раз был на первых полосах и страницах из-за того, что часто жалуется на какие-то вещи: от погоды до расписания.

Перед игрой против «МЮ» британский Sky Sports выложил на Youtube ролик, в котором тренер вместе с защитником Жоэлем Матипом снялся в шоу Pick The Pro − «Угадай профессионала». Несколько участников выполняли некоторые задания, а Клопп и его помощник должны были понять, кто из них настоящий футболист, а кто нет.

Во время челленджа один из «футболистов» промахнулся по воротам, а в оправдание сказал, что мяч подпрыгнул на кочке, не долетев до его ног.

В этот момент Клопп выдал комментарий: «Боже мой, мне это нравится, мне это нравится. Как будто бы это я ною по поводу поля и подобных вещей». А затем добавил: «12:30».

Немец не раз высказывался о расписании «Ливерпуля». Ему не нравится играть в субботу утром. А в начале декабря Клопп даже сорвался на одном из журналистов, когда тот пошутил, что 12:30 − это любимое время начала матча.

«Очень здорово, что вы пошутили об этом. Это очень смело. Сегодня мы ляжем спать в 1-2 часа ночи. У нас будет две тренировки, а затем снова».

В сентябре Юрген объяснял проблему с ранними матчами тем, что у игроков мало время на восстановление. Такие игры обычно ставят после международных перерывов, что сказывается на футболистах, возвращающихся из сборных.

Похоже, что теперь у Клоппа чуть меньше проблем с временем начала матчей или он решил все переводить в шутку.