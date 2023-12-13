«Изначально моя идея заключалась в том...» Куанса признался, что травма Матипа сыграла ему на руку

Но завоевать свое место он хотел не так.

Юный защитник «Ливерпуля» Джарелл Куанса продемонстрировал потрясающую уверенность в себе, говоря о травмированном Матипе, чье место в команде он занял.

В текущем сезоне 20-летний футболист дебютировал за первую команду «красных», и он уже провел 12 игр во всех соревнованиях. Он открыл свой счет своим голам за мерсисайдцев в четверг, забив в финальном матче группового этапа Лиги Европы против «Юниона».

Одной из причин, почему Куанса начал получать больше игрового времени, стала травма Матипа. Защитник-ветеран порвал кресты и скорее всего пропустит всю оставшуюся часть сезона. Неудивительно, что молодой игрок решил взять максимум от этой ситуации, и, выступая после поражения своей команды в Бельгии, Джарелл открыто об этом заявил:

«В начале сезона, когда я остался и не ушел в аренду, я сидел и думал, что хочу играть в этих матчах.

Конечно, очень жаль, что такое случилось с Жоэлем, и я соболезную ему. Но изначально моя идея заключалась в том, чтобы обойти его и попытаться стать основным центральным защитником в Премьер-лиге.

Надеюсь, у меня будет появляться все больше возможностей. Я просто стараюсь двигаться вперед и быть лучшим защитником, которым способен».