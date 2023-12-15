LFC 2020
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Ибрагима Конате отреагировал на спорное решение VAR в матче с «Юнионом»

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«Ливерпуль» уже пострадал в этом сезоне из—за неспособности официальных лиц провести линии офсайда - и это случилось снова.

Первый гол «Юниона» в матче, который закончился поражением «красных» со счетом 1:2 был забит офсайда. После просмотра VAR мяч засчитали, но повторы убедительно намекали на то, что это могло быть неправильное решение.

После игры защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, присутствовавший на поле в этом эпизоде, прокомментировал пост в социальных сетях с фотографией выше.

Справедливости ради, результат игры не имел большого значения, поэтому болельщикам «Ливерпуля», вероятно, не стоит слишком переживать по этому поводу. Тем не менее, защитники не любят пропускать голы, поэтому реакция Конаты естественна.

5 комментариев
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Какая разница, решает матч что-то или нет, факт есть факт, гол забить из офсайда, куда смотрят судьи на вар или там снова сидели бро?
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+4
Кому Ливерпуль проиграл в карты, что команду убивают судейки где только возможно? Был же просмотр! Как можно не увидеть там оффсайд?!
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Как такое вобще могли засчитать,тут без линий все ясно,это дичь полная.Что это если не офсайд?
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Фамилии вроде не склоняются или нас неправильно учили в школе?
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Господи ну как после такого не поверить в заговор? Спасает только то, что уже ничего не решалась, но и ошибка просто катастрофическая. Ну там же минимум пол тела в офсайде, а по-хорошему все тело.
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