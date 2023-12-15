Ибрагима Конате отреагировал на спорное решение VAR в матче с «Юнионом»

«Ливерпуль» уже пострадал в этом сезоне из—за неспособности официальных лиц провести линии офсайда - и это случилось снова.

Первый гол «Юниона» в матче, который закончился поражением «красных» со счетом 1:2 был забит офсайда. После просмотра VAR мяч засчитали, но повторы убедительно намекали на то, что это могло быть неправильное решение.

После игры защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате, присутствовавший на поле в этом эпизоде, прокомментировал пост в социальных сетях с фотографией выше.

Справедливости ради, результат игры не имел большого значения, поэтому болельщикам «Ливерпуля», вероятно, не стоит слишком переживать по этому поводу. Тем не менее, защитники не любят пропускать голы, поэтому реакция Конаты естественна.