В заявку «Ливерпуля» на матч с «Юнионом» попал юный форвард Кумас. Его отец играл вместе с Джеррардом и Оуэном

Футбольная династия.

В четверг вечером «Ливерпуль» завершил групповую стадию Лиги Европы поездкой в Бельгию к Юниону − 2:1.

Команда Клоппа забронировала себе место в плей-офф еще в прошлом туре, потому в заявке клуба оказалось очень много молодежи. Тем более, что основе нужно было дать отдых перед важным матчем против «МЮ» в воскресенье.

Салах, Трент, Алиссон и Ван Дейк остались в Англии, что позволило призвать нескольких новых имен из академии. К примеру, 18-летнего форварда Льюиса Кумаса, который имеет прочную связь с «Ливерпулем».

Кумас не появился в старте, но просидел весь матч на скамейке запасных. В любом случае, он уже пошел по стопам своего отца − Джейсона Кумаса, которому сейчас 44 года. Старший Кумас был атакующим полузащитником, играл в «нулевых» за некоторые команды АПЛ, в том числе «Вест Бромвич» и «Уиган».

Однако более интересен тот факт, что Кумас-старший начинал свою профессиональную карьеру в академии «Ливерпуля». Он был в одной команде со Стивеном Джеррардом и Майклом Оуэном.

Вот только Стиви Джи стал капитаном «Ливерпуля», Оуэн выиграл «Золотой мяч», а вот у Джейсона Кумаса карьере получилась сильно менее яркой. В 1998 году он покинул «красных» и ушел в «Транмер Роверс». Хавбек также 34 раза играл за сборную Уэльса и даже был капитаном.

Сын Льюис надеется превзойти своего отца и впервые сыграть за «Ливерпуль». Если ему это удастся, это будет особенный момент для семьи Кумасов.