«Ливерпуль» может вернуть Карвалью из аренды. Клуб не устраивает малое игровое время в «Лейпциге»

Найдут новый клуб.

С момента, когда в июне 2023 года «Лейпциг» арендовал у «Ливерпуля» 21-летнего хавбека Фабиу Карвалью, он провел на поле чуть более 250 минут.

По данным This is Anfield, такое положение дел не устраивает «красных», ведь план развития португальца проваливается. «Ливерпуль» рассматривает возможность досрочно разорвать арендное соглашение.

Всего два из одиннадцати появлений на поле были в стартовом составе, причем оба пришлись на конец сентября. Игрок и клуб, который им владеет, явно рассчитывали на другое развитие ситуации.

Экс-игроку «Фулхэма» еще в начале нового сезона сообщили, что он не будет входить в планы Юргена Клоппа, что открыло ему возможность уйти ради получения практики. Однако Карвалью предпочел не оставаться в АПЛ, хотя его звали в разные клубы. «Лейпциг» же сперва хотел оформить полный трансфер.

В итоге достигли компромисса: игрок перешел на правах аренды, но в последующие месяцы Фабиу и клуб разочаровались друг в друге.