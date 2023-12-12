Клопп неожиданно откровенно ответил на вопросы фанатов — речь зашла и про сорвавшиеся летние трансферы

«Боже мой, как нам повезло».

Обновленная трибуна Anfield Road Stand на «Энфилде» практически готова к открытию. Остались лишь последние формальности. Вчера «Ливерпуль» в тестовом режиме собрал на трибуне болельщиков, а в качестве крайне приятного бонуса выступил Юрген Клопп, готовый ответить на все вопросы.

Теперь «Энфилд» стал больше на 10 тысяч мест. Так выглядит новая трибуна, которую начнут использовать на ближайших домашних матчах «Ливерпуля».

Тренер «Ливерпуля» был явно в ударе и в отличном настроении. Один из фанатов спросил, какие планы у команды на Рождество. Юрген не задумываясь выдал: «Черт возьми, никого не волнует, как проведу Рождество я (смеется). 25-го числа у нас будет утренняя тренировка, рано утром. Потом ребята отправятся домой на рождественский обед. А 26-го, вроде 26-го, числа мы отправимся в Бернли. Отличное место, чтобы провести Рождество! (смеется) Уже не могу дождаться момента, когда прочитаю все, что сказал, в Daily Mail».

Однако наиболее ярким у Клоппа получился ответ на вопрос про трансферы. Болельщик спросил про летнее трансферное окно, в том числе про сорвавшиеся переходы Ромео Лавии и Мойсеса Кайседо.

«На трансферном рынке летом с нами произошло пару очень странных вещей. Но сейчас я могу сказать: «Боже мой, как нам повезло, а?» В тот момент мы этого не знали, и в тот момент нам так не казалось. Но... Я очень рад, что все так получилось.

Заранее никогда не знаешь, но перед началом предсезонки было хорошее предчувствие. Понятно, что у нас уже были двое − Макка (МакАллистер) и Дом (Собослаи), и мы знали, что у Райана (Гравенберха) есть шанс.

Потом мы поняли, что другие центральные полузащитники не хотят переходить в «Ливерпуль» (смеется). И вы видите, что с ними произошло!

А потом мы нашли Ватару Эндо. Он исключительный игрок, это точно. Ему 30 лет, и он опытный капитан сборной Японии. Невозможно быть первым выбором, потому что трансферный рынок не такой. Мы не могли пойти за 30-летним игроком, который играет в Германии и чуть не вылетел из турнира. Слава богу, мы дважды пересмотрели ситуацию, а потом еще раз. Тогда стало ясно, что мы хотим этого парня. И он захотел перейти. Определенно, это помогло.

Теперь у нас есть команда. У нас новая группа лидеров с очень опытными игроками. Некоторые из них все еще молоды, вокруг них собралась группа, полная желания и страсть отдать все ради клуба. Так что начало положено, и теперь мы должны попытаться сделать что-то особенное».

Отличный подкол от Клоппа в сторону Ромео Лавии и Мойсеса Кайседо. Оба сделали выбор в пользу «Челси» и явно не слишком довольны тем, как сейчас складываются дела у команды.