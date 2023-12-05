«Два однозначных решения против нас». Главный тренер «Шеффилда» утверждает, что судья помог «Ливерпулю» победить

Счет на табло.

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер считает, что ни один из голов «Ливерпуля» не должен был быть засчитан, а его команде не дали пенальти.

«Больше всего разочарован тем, как центрфорвард Дарвин Нуньес ударил Джейдена Богла (перед вторым голом). Он ударил ногами Богла, что привело ко второму голу. Я не из тех, кто будет просто сидеть сложа руки.

В последние 10 минут мы открылись, сделали замены и поменяли расстановку. Мы знали, что будут моменты. Думаю, что это фол. Был фол на Джеке Робинсоне. Это фол».

Уайлдер также считает, что Ибраима Конате во втором тайме сфолил на Джеймсе Макати в штрафной «Ливерпуля».

«В любой части поля, если центральный защитник толкает центрфорварда, центрфорвард толкает центрального защитника или игрок полузащиты толкает другого игрока полузащиты двумя руками, и тот падает, теряя равновесие, он не должен оставаться на ногах. Он толкнул его в штрафной двумя руками. Это пенальти. Все просто.

Два решения точно были против нас. Думаю, что это еще один плохой вечер для судьи. Это не розовые очки, это то, что я видел».

Все описанные Уайлдером инциденты явно были просмотрены с помощью VAR, ни в одном из них ошибок не было. В прошлом Крис уже пытался шутить над Клоппом, но в итоге не смог поднять команду с низов и был уволен.