LFC 2020
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Трент − признанный мастер голевых передач. С момента его дебюта больше пасов сделали только двое

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
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Вы знаете их имена.

Во вчерашнем победном матче 15-го тура защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал очередную голевую передачу. Она стала второй для него в этом сезоне АПЛ и четвертой во всех соревнованиях.

По данным Opta, всего на счету англичанина 75 результативных передач во всех соревнованиях за «Ливерпуль». С момента дебюта игрока в октябре 2016 года только два игрока отдали больше пасов − Кевин Де Брюйне из «Сити» (129) и Мохамед Салах из «Ливерпуля» (80).

До египтянина совсем рукой подать. Тем более, что Трент сейчас в хорошей форме и набирает обороты. В прошлом сезоне он отдал 9 голевых передач в 37 играх АПЛ, а рекорд установлен в сезоне-2019/20 − 14.

1 комментарий
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Трент начал забивать ))
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