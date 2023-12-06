Джеррард уговаривал партнера по сборной перейти в «Ливерпуль». В последний момент тот продлил контракт с «Фулхэмом»

Форвард считает, что мог сделать другой выбор.

Экс-форвард «Брайтона», «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и сборной Англии Бобби Замора мог оказаться в «Ливерпуле». К переезду на «Энфилд» его склонял легенда клуба Стивен Джеррард.

«Наверное, мне стоило из «Фулхэма» перейти в «Ливерпуль», − сказал Бобби Замора на подкасте Under The Cosh. − Тогда клуб возглавил Рой Ходжсон. Они [«Ливерпуль»] сделали предложение, «Тоттенхэм» выдвинул свое − все одновременно. Оба клуба по 10 млн фунтов».

«Когда я и попал в сборную Англии, моей первой игрой стал матч против Венгрии. Я зашел в лифт со своим лучшим другом Стиви Джи, и он сказал мне: «Приятель, ты сегодня был просто великолепен, молодец. Может перейдешь в «Ливерпуль»? Я такой: «Да, да, да...» А он такой: «Я переговорю с Роем».

А у меня только что появились две дочери. Марк Хьюз говорил мне: «Ты будешь моим ключевым игроком, ты мне нужен, мы дадим новый контракт». Не знаю почему, но я ответил: «Да, хорошо». Но да, мне, наверное, стоило перейти в «Ливерпуль». Даже несмотря на то, что у Роя там не получилось. Я должен был получить пятилетний контракт в «Ливерпуле».

Рой Ходжсон оказался на «Энфилде» после того, как вывел «Фулхэм» в финал Лиги Европы. Его сменил Марк Хьюз. Замора должен был поехать на чемпионат мира 2010 года в ЮАР, но выбыл из-за травмы ахилла.

В сентябре 2010 года английский форвард продлил контракт с «Фулхэмом», а через день получил перелом ноги после удара Карла Генри. После в карьере Бобби Заморы были «КПР» и «Брайтон».