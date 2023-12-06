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Матип сыграл последний матч за «Ливерпуль»? У 32-летнего защитника травма колена, Клопп в ожидании врачей

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По данным The Guardian, Жоэль Матип выбыл на «несколько месяцев» из-за травмы колена, что дает основания полагать, что он провел свой последний матч за «Ливерпуль».

Матип получил травму в матче с «Фулхэмом» (4:3) и не смог продолжить игру. Однако Юрген Клопп заявил, что камерунцу еще предстоит пройти обследование, поэтому сложно определить степень тяжести травмы.

Контракт 32-летнего футболиста истекает летом, и если травма колена оказалась серьезной (иначе бывает редко), это может означать, что он сыграл последний матч за «Ливерпуль».

2 комментария
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вот уж кому травмы так и не дали стать действительно топ-защитником.
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При всем моем уважении Матипу, клубу пора его, Жоту и Тиаго отпускать. Клопп уже остается без скамейки практический. А Ливерпуль во всех турнирах играет
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