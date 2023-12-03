«Мне повезло»: Клопп назвал Салаха одним из лучших игроков, которого немец когда-либо тренировал

В последних пяти матчах за «Ливерпуль» и сборную Египта Салах набрал 7+2. Недавно Мо перешагнул отметку в 200 голов, забитых в составе английских клубов.

Пресс-служба «Ливерпуля» спросила у Клоппа, является ли египтянин одним из лучших подопечных в тренерской карьере Юргена. Немец ответил однозначно:

«Да, на 100%. Я не уверен, что когда-нибудь буду вновь тренировать игрока с такой же статистикой, как у Мо. Вижу его развитие, начиная с первых переговоров, которые у нас были, заканчивая нашими нынешними разговорами. Он растет как человек и как игрок. Это все невероятно, очень впечатляюще.

Абсолютно исключительный игрок, величайший. Без тени сомнения. Честно говоря, мне повезло, что у меня было несколько хороших игроков, но он в топе, его статистка супер-особенная».

Какой же Клопп счастливчик.