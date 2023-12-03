LFC 2020
Блог

«Мне повезло»: Клопп назвал Салаха одним из лучших игроков, которого немец когда-либо тренировал

Ливерпуль Ливерпуль
Мохамед Салах Мохамед Салах
Юрген Клопп Юрген Клопп
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

В последних пяти матчах за «Ливерпуль» и сборную Египта Салах набрал 7+2. Недавно Мо перешагнул отметку в 200 голов, забитых в составе английских клубов.

Пресс-служба «Ливерпуля» спросила у Клоппа, является ли египтянин одним из лучших подопечных в тренерской карьере Юргена. Немец ответил однозначно:

«Да, на 100%. Я не уверен, что когда-нибудь буду вновь тренировать игрока с такой же статистикой, как у Мо. Вижу его развитие, начиная с первых переговоров, которые у нас были, заканчивая нашими нынешними разговорами. Он растет как человек и как игрок. Это все невероятно, очень впечатляюще.

Абсолютно исключительный игрок, величайший. Без тени сомнения. Честно говоря, мне повезло, что у меня было несколько хороших игроков, но он в топе, его статистка супер-особенная».

Какой же Клопп счастливчик.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мо красавчик, что уж там!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий