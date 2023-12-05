LFC 2020
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«Наши вратари заточены под игру ногами». Клопп оценил игру Келлехера в матче с «Фулхэмом»

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Куивин Келлехер получил возможность проявить себя в воротах «Ливерпуля» из-за повреждения Алиссона, полученного в матче против «Манчестер Сити».

Однако дебют ирландца в этом сезоне АПЛ пошел не по плану, так как он пропустил сразу три мяча в поединке с «Фулхэмом».

Юрген Клопп оценил выступление Келлехера:

«Я действительно думаю, что он сыграл хорошую игру. Он был хорош во владении, особенно в игре ногами, но потом мы пропустили два мяча.

С голом Уилсона имело место невезение. Тренеры и Алиссон объяснили мне, что наши вратари заточены под игру ногами.

Такие вещи случаются, это не имеет ничего общего с качеством - это философия. Он мог бы спасти команду, совершив точно такое же движение, просто нужно немного больше удачи. Будем продолжать в том же духе.

Мы ожидаем, что «Шеффилд Юнайтед» будет использовать много длинных передач. Нам нужно, чтобы он был готов к этому. Абсолютно все в порядке».

1 комментарий
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Все все понимают. Но если он опять налажает, то надо будет возвращать Адриана.
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