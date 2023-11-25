«Он приехал на «Энфилд» почти 18 месяцев назад, и мы по-прежнему обсуждаем его потенциал». Фаулер сомневается, что Нуньес станет топовым игроком
Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер признался, что не уверен в идее сделать ставку на Дарвина Нуньеса.
«Не хочу показаться критичным, но думаю, что это логичный вопрос: Как долго можно позволять игроку развиваться из сырого и многообещающего в готового футболиста?
Я спрашиваю это, потому что давно слышу разговоры о том, что «Ливерпуль» может превзойти «Манчестер Сити», когда Юрген Клопп вырастит из Дарвина Нуньеса топового футболиста. Однако для меня этот вопрос стоит «если», а не когда. Сколько времени вы дадите ему?
Он приехал на «Энфилд» почти 18 месяцев назад, и мы по-прежнему обсуждаем его потенциал. Нельзя же всю карьеру быть перспективным, не так ли?
Я очень надеюсь, что Клопп превратит «сырого» Нуньеса во что-то особенное, что сделает «Ливерпуль» чемпионом. Но сейчас я не уверен, что это случится», - заявил Робби Фаулер.
Добавим, что Нуньес имеет в активе 7+5 очков в 17 играх этого сезона за «Ливерпуль».
На мой взгляд ему не хватает скорости принятия правильного(!) решения, а это приобретается со зрелостью. По остальному у меня с каждой игрой вопросов ставится меньше.
и с каждым сезоном ожидания и требования к его игре будут все выше и выше!
от него требуется всего лишь делать то, что он делает)