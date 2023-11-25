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«Он приехал на «Энфилд» почти 18 месяцев назад, и мы по-прежнему обсуждаем его потенциал». Фаулер сомневается, что Нуньес станет топовым игроком

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Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер признался, что не уверен в идее сделать ставку на Дарвина Нуньеса.

«Не хочу показаться критичным, но думаю, что это логичный вопрос: Как долго можно позволять игроку развиваться из сырого и многообещающего в готового футболиста?

Я спрашиваю это, потому что давно слышу разговоры о том, что «Ливерпуль» может превзойти «Манчестер Сити», когда Юрген Клопп вырастит из Дарвина Нуньеса топового футболиста. Однако для меня этот вопрос стоит «если», а не когда. Сколько времени вы дадите ему?

Он приехал на «Энфилд» почти 18 месяцев назад, и мы по-прежнему обсуждаем его потенциал. Нельзя же всю карьеру быть перспективным, не так ли?

Я очень надеюсь, что Клопп превратит «сырого» Нуньеса во что-то особенное, что сделает «Ливерпуль» чемпионом. Но сейчас я не уверен, что это случится», - заявил Робби Фаулер.

Добавим, что Нуньес имеет в активе 7+5 очков в 17 играх этого сезона за «Ливерпуль».

5 комментариев

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_El Nino_
Можно сколько угодно быть полезным в разных аспектах игры, но если ты форвар, то ты обязан в первую очередь уметь принять пас и забить гол. Исключение это только ложные девятки по типу Фирмы. Для такого типа Дарвину не хватает техники и умений.
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Sergey Kuznetsov
Ответ _El Nino_
Наверное в какой-то степени ему не повезло постоянно быть в сравнении с Холландом. Но просто когда в очной встрече один обрабатывает мяч и забивает, а второй не может укротить мяч, а когда делает это, то не может попасть в створ даже, то такие моменты очень нервируют. Я не отрицаю то, что в этом году он не плох, но хочется стабильности и действий именно в сложных ситуациях, типа матча с каслом.
В этом году, к его счастью, уже не так часто проводят параллели с Холандом)
На мой взгляд ему не хватает скорости принятия правильного(!) решения, а это приобретается со зрелостью. По остальному у меня с каждой игрой вопросов ставится меньше.
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Sergey Kuznetsov
Ответ _El Nino_
Можно сколько угодно быть полезным в разных аспектах игры, но если ты форвар, то ты обязан в первую очередь уметь принять пас и забить гол. Исключение это только ложные девятки по типу Фирмы. Для такого типа Дарвину не хватает техники и умений.
он результативен) но не так, как от него ждут, поэтому эту разговоры и продолжаются)
и с каждым сезоном ожидания и требования к его игре будут все выше и выше!
от него требуется всего лишь делать то, что он делает)
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_El Nino_
Ответ Sergey Kuznetsov
он результативен) но не так, как от него ждут, поэтому эту разговоры и продолжаются) и с каждым сезоном ожидания и требования к его игре будут все выше и выше! от него требуется всего лишь делать то, что он делает)
Наверное в какой-то степени ему не повезло постоянно быть в сравнении с Холландом. Но просто когда в очной встрече один обрабатывает мяч и забивает, а второй не может укротить мяч, а когда делает это, то не может попасть в створ даже, то такие моменты очень нервируют. Я не отрицаю то, что в этом году он не плох, но хочется стабильности и действий именно в сложных ситуациях, типа матча с каслом.
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Vadiay
Ответ _El Nino_
Наверное в какой-то степени ему не повезло постоянно быть в сравнении с Холландом. Но просто когда в очной встрече один обрабатывает мяч и забивает, а второй не может укротить мяч, а когда делает это, то не может попасть в створ даже, то такие моменты очень нервируют. Я не отрицаю то, что в этом году он не плох, но хочется стабильности и действий именно в сложных ситуациях, типа матча с каслом.
А зачем сравнивать его с Холландом?
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