«Он приехал на «Энфилд» почти 18 месяцев назад, и мы по-прежнему обсуждаем его потенциал». Фаулер сомневается, что Нуньес станет топовым игроком

Легенда «Ливерпуля» Робби Фаулер признался, что не уверен в идее сделать ставку на Дарвина Нуньеса.

«Не хочу показаться критичным, но думаю, что это логичный вопрос: Как долго можно позволять игроку развиваться из сырого и многообещающего в готового футболиста?

Я спрашиваю это, потому что давно слышу разговоры о том, что «Ливерпуль» может превзойти «Манчестер Сити», когда Юрген Клопп вырастит из Дарвина Нуньеса топового футболиста. Однако для меня этот вопрос стоит «если», а не когда. Сколько времени вы дадите ему?

Он приехал на «Энфилд» почти 18 месяцев назад, и мы по-прежнему обсуждаем его потенциал. Нельзя же всю карьеру быть перспективным, не так ли?

Я очень надеюсь, что Клопп превратит «сырого» Нуньеса во что-то особенное, что сделает «Ливерпуль» чемпионом. Но сейчас я не уверен, что это случится», - заявил Робби Фаулер.

Добавим, что Нуньес имеет в активе 7+5 очков в 17 играх этого сезона за «Ливерпуль».