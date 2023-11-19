Стивен Джеррард рассказал, как переход Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию повлиял на него

В недавнем интервью Стивен Джеррард сказал: «Переезд «лучшего всех времен», как мы его называем, Криштиану Роналду, было огромным приобретением для чемпионата. Он еще многое может дать своей команде».

«Я смотрел на результаты Роналду, на лигу, смотрел некоторые матчи. Думаю, после перехода Криштиану чемпионат Саудовской Аравии стал очень популярен во всем мире, о нем заговорили».

«За Криштиану потянулось еще больше известных игроков, опытных и талантливых. Это совпало с тем, что я был без работы и искал новую возможность. Меня очаровала Саудовская лига».

«Когда мой агент предложил мне варианты в районе Персидского залива, я заинтересовался. Предложение «Аль-Иттифака» было для меня самым волнующим, я подписал контракт с клубом, руководство которого очень увлечено процессом».

Роналду присоединился к «Аль-Насеру» в январе 2023 года после ссоры с тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, став одной из первых крупных звезд, переехавших в Саудовскую Аравию.

Джеррард, который после ухода из «Астон Виллы» стал свободным агентом, летом 2023 года возглавил «Аль-Эттифак», взяв с собой капитана «Ливерпуля» Джордана Хендерсона.