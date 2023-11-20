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Собослаи положил красоту с правой, а затем и с левой – вывел Венгрию на Евро. Фанаты в восторге

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Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Доминик Собослаи забил два гола в победе над Черногорией 3:1, благодаря чему Венгрия заняла первое место в отборочной группе к Евро-2024.

Собослаи оформил дубль, забив обеими ногами. В первом голе он прорвался через четырех соперников и вколотил в дальний с правой.

А во втором тайме сначала отдал передачу правой, открылся и завершил левой.

Реакция фанатов – восторг:

💭: «У него буквально нет слабой ноги, просто она чуть менее удивительная».

💭: «Как мы получили этого парня без борьбы с другими клубами? Мастер-класс от нашего трансферного/скаутского отдела».

💭: «Считаю его более талантливым, чем де Брюйне. Время подтвердит мое мнение. Он особенный».

2 комментария

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Okazaki
Хотя бы восторг фанатов покажите на видео
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Дмитрий Джи
на загляденье играет! кайф
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