📸 Египетская мода! Салах в стильной рекламе презентовал фирменные бутсы F50

Перед Кубком африканских наций Adidas подготовил для Мохамеда Салаха новые фирменные бутсы F50. Обувь выполнена в белом цвете с медными элементами, в дизайне использованы древнеегипетские иероглифы.

На пятке расположено фирменное «египетский король 11», оформленное в стиле картуши – так в Древнем Египте писали имена фараонов.

Презентация бутс получилась замечательной: авторы, разумеется, вдохновлялись древнеегипетской культурой.

Пожалуй, египетские бутсы для Салаха – самый креативный продукт, выпущенный Adidas за последнее время.

Как вам?