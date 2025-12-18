2 мин.

📸 Египетская мода! Салах в стильной рекламе презентовал фирменные бутсы F50

95

Перед Кубком африканских наций Adidas подготовил для Мохамеда Салаха новые фирменные бутсы F50. Обувь выполнена в белом цвете с медными элементами, в дизайне использованы древнеегипетские иероглифы.

На пятке расположено фирменное «египетский король 11», оформленное в стиле картуши – так в Древнем Египте писали имена фараонов.

Презентация бутс получилась замечательной: авторы, разумеется, вдохновлялись древнеегипетской культурой. 

Пожалуй, египетские бутсы для Салаха – самый креативный продукт, выпущенный Adidas за  последнее время.

Как вам? 

logoКубок Африки
logoСборная Египта по футболу
Клубы
logoМохамед Салах
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия