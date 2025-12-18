📸 Египетская мода! Салах в стильной рекламе презентовал фирменные бутсы F50
Перед Кубком африканских наций Adidas подготовил для Мохамеда Салаха новые фирменные бутсы F50. Обувь выполнена в белом цвете с медными элементами, в дизайне использованы древнеегипетские иероглифы.
На пятке расположено фирменное «египетский король 11», оформленное в стиле картуши – так в Древнем Египте писали имена фараонов.
Презентация бутс получилась замечательной: авторы, разумеется, вдохновлялись древнеегипетской культурой.
Пожалуй, египетские бутсы для Салаха – самый креативный продукт, выпущенный Adidas за последнее время.
Как вам?