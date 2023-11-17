«Ливерпуль» перевез семью Диаса в Мерсисайд. Они вместе отпразднуют Рождество

По информации BBC, «Ливерпуль» доставил семью Луиса Диаса в Мерсисайд через несколько дней после того, как его отец, Луис Мануэль Диас, был освобожден похитителями.

Клуб заказал чартерный рейс для всей семьи, чтобы помочь им преодолеть печальные события. Судя по всему, они проведут в Англии больше месяца, поскольку, как сообщается, будут вместе праздновать Рождество.

Вингер «Ливерпуля» присоединится к ним после отборочного матча Колумбии против Парагвая во вторник. Луис Мануэль Диас находился в заложниках у колумбийской партизанской группировки ELN в течение 12 дней и был освобожден 9 ноября.