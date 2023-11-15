Большая ответственность. Когда Гакпо перешел к «Ливерпулю», Клопп заявил, что он может заменить легендарного игрока команды

Получится ли?

Прошел почти год с тех пор, как Коди Гакпо стал игроком «Ливерпуля», и в интервью нидерландскому изданию AD полузащитник вспомнил свой первый разговор с Юргеном Клоппом после перехода в клуб.

«Это был захватывающий год, просто прекрасное путешествие.

В Ливерпуле я чувствую себя как дома. В плане игры все идет хорошо, и жизнь хороша. Моя девушка счастлива, а моя семья и друзья тоже с радостью проживают все это вместе со мной. Мне очень повезло.

В январе, когда я перешел в клуб, он сразу сказал: «Коди может хорошо прессинговать, он может быть таким же нападающим, каким Роберто Фирмино был для нас в течение многих лет».

Мне постоянно нужно выходить из зоны комфорта. И мне это нравится».

Когда Гакпо только присоединился к «красным», ожидалось, что он будет выступать в роли левого вингера, но у Клоппа, похоже, с самого начала были на него другие планы.

Чаще всего нидерландец выступает в роли ложной девятки, однако пока его результативность далека от легендарного Бобби. В этом сезоне он забил два гола, но сезон долгий, и еще многое может измениться.