Большая ответственность. Когда Гакпо перешел к «Ливерпулю», Клопп заявил, что он может заменить легендарного игрока команды
Получится ли?
Прошел почти год с тех пор, как Коди Гакпо стал игроком «Ливерпуля», и в интервью нидерландскому изданию AD полузащитник вспомнил свой первый разговор с Юргеном Клоппом после перехода в клуб.
«Это был захватывающий год, просто прекрасное путешествие.
В Ливерпуле я чувствую себя как дома. В плане игры все идет хорошо, и жизнь хороша. Моя девушка счастлива, а моя семья и друзья тоже с радостью проживают все это вместе со мной. Мне очень повезло.
В январе, когда я перешел в клуб, он сразу сказал: «Коди может хорошо прессинговать, он может быть таким же нападающим, каким Роберто Фирмино был для нас в течение многих лет».
Мне постоянно нужно выходить из зоны комфорта. И мне это нравится».
Когда Гакпо только присоединился к «красным», ожидалось, что он будет выступать в роли левого вингера, но у Клоппа, похоже, с самого начала были на него другие планы.
Чаще всего нидерландец выступает в роли ложной девятки, однако пока его результативность далека от легендарного Бобби. В этом сезоне он забил два гола, но сезон долгий, и еще многое может измениться.
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