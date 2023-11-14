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Нуньес заявил, что «Ливерпуль» завоевал лишь три титула Лиги чемпионов. Познания Мак Аллистера в истории клуба оказались немного лучше

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Проверку не прошли.

Алексис Мак Аллистер и Дарвин Нуньес приняли участие в викторине по истории «Ливерпуля», и уругвайцу явно стоит подтянуть свои знания.

Суть игры очень проста: футболисты отвечали на вопросы, а в случае ошибки получали один мяч. Если ответ был верным, то мяч доставался сопернику. Выигрывал тот, кто сможет дольше продержаться, не уронив ни одного.

Дарвин попал впросак, отвечая на вопрос, сколько титулов Лиги чемпионов выиграл «Ливерпуль». Нуньес сказал «три»  и Мак Аллистер отреагировал на ответ товарища мощным фейспалмом. Его можно понять, ведь у «красных» аж 6 трофеев ЛЧ. Однако, если быть справедливыми, клуб выигрывал лишь дважды с того момента, как турнир обрел свое нынешнее имя.

Путаница с названиями сыграла свою роль и в вопросе для Мак Аллистера. На вопрос, сколько титулов Премьер-лиги выиграли «красные», он ответил «один», вызвав безудержный смех Нуньеса, ведь у клуба аж 19 чемпионских трофеев. Однако потом он уточнил, что мерсисайдцы завоевали один титул с момента переименования лиги. В этом Алексис прав, поэтому ответ ему засчитали.

Однако аргентинцу не удалось справиться с правильным написанием фамилии товарища по команде Доминика Собослаи. Но все мы были там, так что как его можно за это винить?

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