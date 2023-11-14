📸🎥 Луис Диас наконец увидел отца после похищения. Трогательная встреча состоялась в Колумбии

Луис Диас отправился в Колумбию, чтобы помочь сборной своей страны в матчах против национальных команд Бразилии и Парагвая в рамках отбора ЧМ-2026. На базе сборной Диаса ждала особенная встреча. Игрок «Ливерпуля» впервые увидел своего отца, которых находился в плену почти две недели. Вместе с Луисом приехали его дочь и жена. Пресс-служба сборной Колумбии поделилась трогательным роликом.

Фото тоже получились очень эмоциональными.

Ману Диаса держали в джунглях на границе Колумбии и Венесуэлы. Ответственность за похищение несет группировка, принадлежащая Армии национального освобождения Колумбии (АНО). Отец вингера признается, что до сих пор не понимает, в чем был замысел преступников. Одной из причин может быть желание АНО заставить правительство Колумбии отвести войска от позиций повстанцев. Именно после этого шага военных Ману был освобожден. К счастью, история Диасов закончилась хорошо.