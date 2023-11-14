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📸🎥 Луис Диас наконец увидел отца после похищения. Трогательная встреча состоялась в Колумбии

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Луис Диас отправился в Колумбию, чтобы помочь сборной своей страны в матчах против национальных команд Бразилии и Парагвая в рамках отбора ЧМ-2026. На базе сборной Диаса ждала особенная встреча. Игрок «Ливерпуля» впервые увидел своего отца, которых находился в плену почти две недели. Вместе с Луисом приехали его дочь и жена. Пресс-служба сборной Колумбии поделилась трогательным роликом.

Фото тоже получились очень эмоциональными.

Ману Диаса держали в джунглях на границе Колумбии и Венесуэлы. Ответственность за похищение несет группировка, принадлежащая Армии национального освобождения Колумбии (АНО). Отец вингера признается, что до сих пор не понимает, в чем был замысел преступников. Одной из причин может быть желание АНО заставить правительство Колумбии отвести войска от позиций повстанцев. Именно после этого шага военных Ману был освобожден. К счастью, история Диасов закончилась хорошо.

4 комментария

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xeniamuxina
Осень 2023 года такая фиговая выдается...как же хорошо, что эта история закончилась хэппи эндом. Друзья, берегите родителей и всех близких
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Птюч, Ёж.
Ответ xeniamuxina
Осень 2023 года такая фиговая выдается...как же хорошо, что эта история закончилась хэппи эндом. Друзья, берегите родителей и всех близких
к сожалению иногда родители сами подставляют своих детей. Надеюсь теперь то они переедут в Англию к нему.
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Пацанчик реальный
Ответ Птюч, Ёж.
к сожалению иногда родители сами подставляют своих детей. Надеюсь теперь то они переедут в Англию к нему.
Часто многие люди,привыкшие всю жизнь жить в одном месте,не хотят никуда переезжать!Да и насчет Англии все сложно,у него наверняка рабочая виза и он может жить в Англии с женой и детьми,которым нет 18 лет,родителей туда не факт,что он сможет перевезти!
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Птюч, Ёж.
Ответ Пацанчик реальный
Часто многие люди,привыкшие всю жизнь жить в одном месте,не хотят никуда переезжать!Да и насчет Англии все сложно,у него наверняка рабочая виза и он может жить в Англии с женой и детьми,которым нет 18 лет,родителей туда не факт,что он сможет перевезти!
да понятно все это. Я бы тоже не поехал в другую страну в 50 лет. Но с другой стороны их теперь все знают и знают кто их сын.
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