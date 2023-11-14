«Он исключительный». Трент назвал двух игроков «Манчестер Сити», за которыми он следит для подготовки к предстоящему матчу в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд похвалил звезд «Манчестер Сити» Родри и Джона Стоунза. Игрок сборной Англии признался, что этот дуэт вдохновляет его.

Трент перешел в команду Юргена Клоппа в качестве правого защитника еще в сезоне 2016/17 и с годами превратился в ключевого игрока на этой позиции для «красных». Английский защитник помог своей команде выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов УЕФА и Кубок Англии. В этом сезоне его перевели в центр полузащиты. Александер-Арнолд назвал Родри и Стоунза двумя игроками, за которыми он любит наблюдать.

«Если говорить о человеке, который играет гибридную роль, то это, очевидно, Джон Стоунз. Он тот, кем я долгое время восхищаюсь. Он исключительный, поэтому я часто за ним наблюдаю. Я смотрю его видео или когда идет матч «Сити», то я сосредотачиваюсь на нем», - признался Трент в интервью Echo.

«И я восхищаюсь тем, как играет Родри. Он важен для «Сити», его сильно недооценивают, но, с ним и без него – это две разные команды. Это говорит о том, насколько велико его значение».

«Сити» и «Ливерпуль» встретятся в АПЛ 25 ноября.