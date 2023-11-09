🎥 Ван Дейк и Джонс раздали рождественские подарки игрокам «Ливерпуля». Собослаи получил от Кертиса халат и отказался его снимать

Футболисты «Ливерпуля» решили начать отмечать Рождество осенью. Ван Дейк и Джонс примерили на себя образ помощников Санты и отправились раздавать подарки одноклубникам. Санта, конечно, товарищ щедрый, но подопечные Клоппа могли выбрать лишь один презент – либо от Вирджила, либо от Кертиса.

Подарки, кстати, были не простыми, а персонализированными! Игроки получили сувениры с изображениями Ван Дейка или Джонса, в зависимости от их выбора. Матипу, например, достался плед с гигантским портретом Вирджила.

Наконец очередь дошла до Собослаи. Венгр получил чашку с изображением Кертиса. Ему также достался роскошный халат в клубных цветах. Сперва Доминик не хотел надевать обновку, но потом новичок «Ливерпуля» будто врос в халат.

Ван Дейк и Джонс продолжали выполнять миссию Санты и раздавали подарки одноклубникам, блуждая по базе «красных». То и дело им попадался Доминик – в халате и с кружкой.

Кажется, со своей задачей Кертис и Вирджил справились. Один счастливый венгр в «Ливерпуле» теперь точно есть.

Что получили от помощников Санты другие подопечные Клоппа, можете посмотреть в полном видео:

Какая же классная атмосфера царит в команде.