LFC 2020
Блог

«Есть просто стадионы, а есть «Энфилд». Бобби Фирмино поделился воспоминаниями о домашней арене «Ливерпуля» в своей книге

Роберто Фирмино Роберто Фирмино
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Уже совсем скоро фанатов «Ливерпуля» ждет приятный сюрприз — 9 ноября выйдет книга Роберто Фирмино под названием «Sí Señor». В ней бразилец описал свои воспоминания о восьми невероятных годах в составе «красных».

В преддверии старта продаж Daily Mail опубликовал отрывок, где Бобби рассказывает о своих чувствах к «Энфилду»:

«Нет места лучше дома. И «Энфилд» всегда будет для меня домом. Есть просто стадионы, а есть «Энфилд», где всегда собирается множество полных любви, преданных, шумных фанатов.

Там, где футбол, всегда есть страсть. Но я могу вам честно сказать, на «Энфилде» все по-другому. Просто послушайте моих бразильских друзей, соперников из других клубов. Они всегда говорили мне, как тяжело играть на «Энфилде»!

Трудно для них, но настоящее благословение для нас. И на подъеме, и во время провалов на «Энфилде» я всегда чувствовал себя любимым. Он всегда был для меня особенным местом, и они [фанаты] никогда не хотели, чтобы я его покидал».

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Паша Деревянко
Трансфер ещё между прочим великого и ужасного Брендана Роджерса из Хоффенхайма, один из последних по времени, но точно не по значению.
Пришёл в команду и все с ней выиграл, кто не любит Бобби, Бобби любят все) Не склочный, не интриган и не жадина, всегда играл на команду, абсолютно клопповский командный игрок, системообразующий. В лучшие годы просто восхищал обьемом проделанной работы и невероятно нестандартными подлинно бразильскими техническими решениями) Ну что там говорить, легенда и отец
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий