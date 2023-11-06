«Есть просто стадионы, а есть «Энфилд». Бобби Фирмино поделился воспоминаниями о домашней арене «Ливерпуля» в своей книге

Уже совсем скоро фанатов «Ливерпуля» ждет приятный сюрприз — 9 ноября выйдет книга Роберто Фирмино под названием «Sí Señor». В ней бразилец описал свои воспоминания о восьми невероятных годах в составе «красных».

В преддверии старта продаж Daily Mail опубликовал отрывок, где Бобби рассказывает о своих чувствах к «Энфилду»:

«Нет места лучше дома. И «Энфилд» всегда будет для меня домом. Есть просто стадионы, а есть «Энфилд», где всегда собирается множество полных любви, преданных, шумных фанатов.

Там, где футбол, всегда есть страсть. Но я могу вам честно сказать, на «Энфилде» все по-другому. Просто послушайте моих бразильских друзей, соперников из других клубов. Они всегда говорили мне, как тяжело играть на «Энфилде»!

Трудно для них, но настоящее благословение для нас. И на подъеме, и во время провалов на «Энфилде» я всегда чувствовал себя любимым. Он всегда был для меня особенным местом, и они [фанаты] никогда не хотели, чтобы я его покидал».