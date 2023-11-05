«Та же самая история». Клопп хочет, чтобы фанаты дали Эндо немного времени — объяснил на примере Нуньеса

Юрген за своих игроков стоит горой.

Клопп уверен, что Ватару Эндо повторит путь Дарвина Нуньеса, и выйдет на топ-уровень, стоит лишь немного подождать.

«Что касается Эндо, то только из-за возраста люди думают: «Почему он не делает то или другое?» Он очень отличается от других парней характером и сложением, но очевидно, что он продвигается вперед. У него в запасе еще как минимум пять лет в топ-футболе.

У него большой потенциал, и он никогда раньше не играл на таком уровне. Я доволен им на постоянной основе. Так что это та же самая история, что и с Дарвином. Люди всегда торопят: «Сколько времени еще можно ждать?» Но вот, вы видите, к чему пришел Дарвин».

Эндо был подписан на замену Фабиньо, но пока он играет не слишком часто — он выходил в стартовом составе лишь в шести матчах. Другие новички, как Алексис Мак Аллистер или Доминик Собослаи, моментально стали значимыми игроками для «Ливерпуля», а Ватару пока не до конца адаптировался в новой команде. В начале сезона он отмечал, что АПЛ — это абсолютно новый для него опыт.

«Тут все по-другому: физическая сила, техника, скорость. Это Премьер-лига. Конечно, я пока провел немного матчей здесь, но когда я играл против «Ньюкасла», это была очень тяжелая игра для меня. Здесь много скорости, все по-другому».

Ватару еще обязательно проявит себя, Клопп об этом позаботиться.