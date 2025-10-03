Корова Ванга спрогнозировала победу «Оренбурга» над «Ростовом».

Перед матчем 11-го тура Мир РПЛ на ферме в Оренбургской области перед животным поставили два ведра с разным содержимым.

«В одном ведре находился порезанный арбуз, как символ нашего Оренбуржья, во втором был репчатый лук, так как Ростовская область считается луковым краем.

Ванга предсказала победу клубу «Оренбург», выбрав соответствующее ведро», – сказал хозяин фермы Руслан Сагитов, даривший Александру Овечкину телку с биркой №8895 после рекордного гола хоккеиста в НХЛ.

«Оренбург» примет «Ростов» 5 октября. Начало матча – в 12:00 по московскому времени.

