  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Корова Ванга предсказала победу «Оренбурга» над «Ростовом», выбрав арбуз вместо лука. Владелец фермы дарил Овечкину телку с биркой №8895 после рекордного гола в НХЛ
32

Корова Ванга предсказала победу «Оренбурга» над «Ростовом», выбрав арбуз вместо лука. Владелец фермы дарил Овечкину телку с биркой №8895 после рекордного гола в НХЛ

Корова Ванга спрогнозировала победу «Оренбурга» над «Ростовом».

Перед матчем 11-го тура Мир РПЛ на ферме в Оренбургской области перед животным поставили два ведра с разным содержимым.

«В одном ведре находился порезанный арбуз, как символ нашего Оренбуржья, во втором был репчатый лук, так как Ростовская область считается луковым краем.

Ванга предсказала победу клубу «Оренбург», выбрав соответствующее ведро», – сказал хозяин фермы Руслан Сагитов, даривший Александру Овечкину телку с биркой №8895 после рекордного гола хоккеиста в НХЛ.

«Оренбург» примет «Ростов» 5 октября. Начало матча – в 12:00 по московскому времени.

Овечкин в «Пусть говорят»: подарили корову и разобрали архитектуру его мозга

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?824 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Пульс дня»
logoОренбург
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
Прогнозы на футбол
logoНХЛ
животные и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Руни про игру с Португалией на ЧМ-2006: «Я добивался для Роналду желтой за нырок в 1-м тайме. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал»
3 минуты назад
Фанаты «Осасуны» в знак поддержки Палестины и протеста против Израиля закидали штрафную «Хетафе» теннисными мячами во время игры Ла Лиги
326 минут назад
RFEF о Ямале: «Сделали запрос о нем вчера – медслужба «Барсы» сообщила о дискомфорте в области паха сегодня. Ламин исключен из состава сборной из-за травмы»
2332 минуты назад
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
33 минуты назадТелеграм
«Барселона» ведет переговоры о возвращении в Ассоциацию европейских клубов. Лапорта встретился с Аль-Хелайфи и получил приглашение на генассамблею ECA в октябре
540 минут назад
«Ман Сити» и Савио продлили контракт до 2031 года
1753 минуты назадФото
Уорнок о тактической доске Аморима на матче с «Гримсби»: «Вы хоть раз в жизни так смеялись, как в тот момент? Теперь я видел все»
13сегодня, 19:10Фото
Чемпионат Англии. «Борнмут» принимает «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
20сегодня, 19:00Live
Реконструкция «Петровского» заморожена, сообщил глава Федерации футбола Петербурга, спикер ЗакСа Бельский: «Был проект с «Газпромом», но пока он недостаточно финансируемый»
62сегодня, 18:54
ЦСКА продал все билеты на дерби со «Спартаком»: «Sold out! Полные трибуны «ВЭБ Арены» – лучшая мотивация для команды»
37сегодня, 18:44
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» уступил «Кельну», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
23 минуты назад
Масалитин о дерби: «В «Спартаке» более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Но командной игры у красно-белых нет»
113 минут назад
Боярский за лимит: «Своя рубаха ближе к телу. Это наши, это свои. Мы взрастили их, и они играют в такой футбол»
1020 минут назад
Сычев о «Локо»: «У них качественный состав для борьбы за чемпионство. Баланс в сторону россиян добавляет уверенности, для тренера это большое подспорье»
126 минут назад
Горан Стеванович возглавил сборную Таджикистана. На должность рассматривали Василия Березуцкого и Федотова
252 минуты назад
Эден Азар: «Бен-Арфа и Какута – лучшие дриблеры, которых я видел. Сейчас таких осталось не так много – Ямаль, Шерки, Доку и Дуэ»
14сегодня, 19:27
Скоулз думает, что «МЮ» финиширует в топ-10: «Не лучший старт сезона, они не в состоянии одержать две победы подряд. Им не хватает зрелищности, взял бы туда Гиггза из своей команды»
7сегодня, 19:17
Чемпионат Испании. «Осасуна» принимает «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
8сегодня, 19:00Live
Каррагер о проблемах «Ливерпуля»: «Для блага АПЛ было бы печально, если бы 450 млн трат привели к мгновенному успеху. Создание команды-победителя – больше, чем просто крупные сделки»
5сегодня, 18:54
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
2сегодня, 18:46Live