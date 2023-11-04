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🚀 «Ливерпуль» был близок к супертрансферу в прошлом году. Это была мечта Клоппа

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«Ливерпуль» прошлым летом был близок к подписанию суперзвезды Премьер-лиги.

По данным The Telegraph, мерсисайдцы искали возможность подписания Сон Хын Мина.

В мае прошлого года сообщалось, что нападающий «Тоттенхэма» может стать заменой Садьо Мане, ушедшему в «Баварию».

Кроме того, утверждается, что и сам футболист был заинтересован в переезде на «Энфилд».

Недавно Юрген Клопп заявил корейскому новостному агентству KBS News: «Одна из самых больших ошибок в моей жизни - это не подписание Сона. Выдающийся игрок, один из лучших нападающих в мире».

Можете представить себе Сона в «Ливерпуле»?

4 комментария

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Okazaki
Ответ krw7ccqxhh
Нет зачем Ливерпулю Сон? Темболия возрастной уже игрок . Могли рассмотреть бы Санчо на эту роль он гораздо моложе Сона, и плюс англичанен.
Сначала подумал, кто такой Темболия)
+4
0
+4
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krw7ccqxhh
Нет зачем Ливерпулю Сон? Темболия возрастной уже игрок . Могли рассмотреть бы Санчо на эту роль он гораздо моложе Сона, и плюс англичанен.
+1
0
+1
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Yri Yrov
Ответ krw7ccqxhh
Нет зачем Ливерпулю Сон? Темболия возрастной уже игрок . Могли рассмотреть бы Санчо на эту роль он гораздо моложе Сона, и плюс англичанен.
темболия , дальше читать даже не стал
0
0
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Sergey Kuznetsov
Ответ Okazaki
Сначала подумал, кто такой Темболия)
он вместе с Зазой Джанашия играл)
0
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