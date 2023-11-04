🚀 «Ливерпуль» был близок к супертрансферу в прошлом году. Это была мечта Клоппа

«Ливерпуль» прошлым летом был близок к подписанию суперзвезды Премьер-лиги.

По данным The Telegraph, мерсисайдцы искали возможность подписания Сон Хын Мина.

В мае прошлого года сообщалось, что нападающий «Тоттенхэма» может стать заменой Садьо Мане, ушедшему в «Баварию».

Кроме того, утверждается, что и сам футболист был заинтересован в переезде на «Энфилд».

Недавно Юрген Клопп заявил корейскому новостному агентству KBS News: «Одна из самых больших ошибок в моей жизни - это не подписание Сона. Выдающийся игрок, один из лучших нападающих в мире».

Можете представить себе Сона в «Ливерпуле»?