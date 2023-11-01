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«Я ни секунды не думал об этом». Клопп рассказал, что думает о возможном уходе Салаха на Ближний Восток

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает об интересе к Салаху из Саудовской Аравии.

«Я ничего не знаю об их предложении. Но это и не имеет значения. Мо здесь, он никогда не приходил ко мне с просьбой об уходе.

Честно говоря, я ни секунды не думал об этом. Он здесь и чувствует себя очень хорошо. Вы можете видеть, как он наслаждается командой.

В последней игре он выполнял роль девятки. У него хорошая форма. Все это видят.

Jurgen Klopp believes his new Liverpool deal won't be 'decisive' on Mohamed Salah and Sadio Mane's contract talks | Football News | Sky Sports

Салах выглядит позитивным. Он наслаждается нашей компанией и видит, что у парней большой потенциал. Об остальных вещах я никогда не думал, и надеюсь, что мне даже не придется», - признался Клопп.

Напомним, что летом было много слухов о возможном уходе Салаха в саудовский «Аль-Иттихад», но «Ливерпуль» отказался отпускать египтянина. СМИ сообщали о желании игрока покинуть команду.

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