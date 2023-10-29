Характер победителя. Собослаи шутливо пригрозил венгерскому игроку «Борнмута» перед матчем Кубка лиги
И не поспоришь.
В матче 1/8 Кубка английской лиги «Борнмут» — «Ливерпуль» сойдутся два венгра. Одним из них, очевидно, является Доминик Собослаи, а в составе «вишен» есть Милош Керкез.
Перед матчем в интервью Sportal полузащитника «красных» спросили, хочет ли он что-то сказать левому защитнику перед их личной встречей, и его ответ — это чистое золото.
«Ему стоит молиться, чтобы я не играл в этом матче».
Именно за такое отношение фанаты «красных» любят Доминика: сочетание невероятной веры в себя и клуб, юмора и дерзости.
1 комментарий