«После тренировок с Салахом и Мане понял, что пора уходить». Авонийи рассказал, почему покинул «Ливерпуль»

Экс-форвард «Ливерпуля» Тайво Авонийи хотел бы сегодня сыграть против бывшего клуба, но получил травму паха и пропустил матч. Нигериец набрал отличную форму, забивая за «Форест» в каждом из трех первых матчей сезона.

За шесть лет на Мерсисайде Авонийи ни разу не сыграл за «Ливерпуль». В июле 2021 года после многочисленных аренд его продали в «Унион» за 6,5 млн фунтов, а в июле 2022 года он оказался в «Форест» за 19 млн фунтов.

Форвард признался, что все понял о своем месте в команде, сразу после совместных тренировок с Садьо Мане и Мохамедом Салахом.

«Тренировки были просто вау! Я понял, что именно после таких занятий можно что-то выиграть, − признался Тайво Авонийи в интервью официальном сайту «Ливерпуля». − Нельзя так тренироваться, а потом в конце сезона ничего не получить».

«Для меня, как для игрока, это была та среда, о которой я всегда мечтал. Но в жизни иногда приходится принимать трудные решения, и я понял, что для меня необходимо играть каждую неделю. В то время в команде были Салах, Мане, Фирмино и другие. Я знал, что шансы очень и очень малы. Было тяжело уходить, но это было решение, которое должен был принять».

Тем не менее, Авонийи благодарен бывшему клубу за ту роль, что он сыграл в его карьере.

«Я прошел через все эти клубы и этапы, но все это было сделано с целью вернуться в АПЛ. Думаю, в конце концов, это того стоило, но могу сказать, что путь был трудный. Всегда говорю, что «Ливерпуль» − семейный клуб. Ты развиваешься не только как футболист, но и как личность. Очень благодарен «Ливерпулю» за то, что они все время заботились обо мне. Навсегда благодарен за это. Это был важный период, хороший для меня, и именно благодаря ему я смог стать тем игроком и человеком, которым являюсь».