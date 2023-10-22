LFC 2020
Блог

В этом отличие звезд и средних игроков. Решение Мак Аллистера в концовке заслуживает аплодисментов

Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Футбол Футбол

Мо Салах забил оба гола «Ливерпуля» в ворота «Эвертона», причем второй – в добавленное время после передачи Дарвина Нуньеса.

Большую, пусть и не сразу очевидную роль в голе сыграл Алексис Мак Аллистер.

Аргентинец находился под давлением рядом со штрафной площадью «красных», и самым простым решением было бы просто выбить мяч подальше, чтобы избежать ошибок.

Но полузащитник быстро развернулся, нашел Нуньеса и выкатил ему мяч, организовав контратаку.

Это решение привел к тому, что «Ливерпуль» поставил точку в матче. Здесь важны мелочи: понимание, техника, позиционирование – и в этом Мак Аллистер великолепен.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.G
кмк в этом сезоне ещё больше чем в прошлом сезоне стали разыгрывать такие ситуации, вообще не выносят сразу на переход владения к сопернику.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yri Yrov
Ответ Ахмед Абдухаликов
в опорке он лучше играет чем в полузащите
он полузащитник на атаку а не на опорку, как раз в опорке он обделался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий