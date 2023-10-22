В этом отличие звезд и средних игроков. Решение Мак Аллистера в концовке заслуживает аплодисментов

Мо Салах забил оба гола «Ливерпуля» в ворота «Эвертона», причем второй – в добавленное время после передачи Дарвина Нуньеса.

Большую, пусть и не сразу очевидную роль в голе сыграл Алексис Мак Аллистер.

Аргентинец находился под давлением рядом со штрафной площадью «красных», и самым простым решением было бы просто выбить мяч подальше, чтобы избежать ошибок.

Но полузащитник быстро развернулся, нашел Нуньеса и выкатил ему мяч, организовав контратаку.

Это решение привел к тому, что «Ливерпуль» поставил точку в матче. Здесь важны мелочи: понимание, техника, позиционирование – и в этом Мак Аллистер великолепен.