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Неаполитанский журналист отправляет Осимхена в «Ливерпуль». У форварда якобы есть договор с клубом

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Причина не продления контракта.

Как утверждает авторитетный неаполитанский журналист Вальтер Де Маджо, «Ливерпуль» уже достиг личного соглашения с игроком «Наполи» Виктором Осимхеном.

«Что произошло? В сделку включился еще один клуб из АПЛ. Я говорю о «Ливерпуле», − сказал Де Маджо в эфире телеканала Televomero. − Были частые контакты, но я только что узнал, что были уже и договоренности. Скажу прямо: они будут заключены между «красными» и игроком, но не касаются «Наполи». Надеюсь, что президент «адзурри» Аурелио Де Лаурентис может сохранить Осимхена хотя бы до июня, но мы не можем в этом быть уверены».

Источники утверждают, что именно интерес мерсисайдцев стал причиной отказа форварда от переговоров по новому контракту. Считается, что «Ливерпуль» уже планирует жизнь без Мо Салаха. В случае ухода египтянина Осимхен − цель номер один.

«Наполи» настаивает на том, что нигериец должен остаться. Среди заинтересованных клубов также называют «Челси».

В прошлом сезоне Осимхен забил 31 гол в 39 матчах и помог «Наполи» выиграть Серию А. В этом сезоне на его счету уже шесть голов в 10 матчах.

3 комментария

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versalio
Ого, если не утка, будет топ трансфер!
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newhood@icloud.com
Было бы интересно…
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Шукрулло Исоходжаев
Наконец то слышу хорошие новости
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