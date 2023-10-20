«Трент постоянно говорит мне, что удар Собослаи лучше, чем у меня». Окслейд-Чемберлен рассказал, как он смог принять свой уход из «Ливерпуля»

Александер-Арнолд не щадит бывшего товарища по команде.

Летом Алекс Окслейд-Чемберлен покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента, и теперь полузащитник выступает за турецкий «Бешикташ».

На днях англичанин дал большое интервью The Athletic, где, естественно, речь зашла и о его карьере в составе «красных». Алекс с теплотой вспомнил о днях на «Энфилде» и поразмышлял о смене поколений в команде.

«Трент постоянно говорит мне, насколько он хорош, говорит, что его удар лучше, чем у меня», — сказал Окслейд-Чемберлен о Доминике Собослаи.

«Алексис Мак Аллистер тоже, очень хорош, все видят, какой он качественный игрок. Другой тип «шестерки», чем Фабиньо, но именно к этому команда шла в последние пару лет с Тиаго, Харви Эллиоттом, Кертисом Джонсом. Это другой стиль, чем раньше. Когда я пришел туда, там было меньше владения и больше хаоса. Сейчас они очень хороши.

Чем дольше я играю, тем больше понимаю, что на самом деле ты всего лишь маленький винтик в гигантской бизнес-системе. После нас придут новые, и до нас было множество игроков.

Я прекрасно провел время в «Ливерпуле». Я не могу сказать ничего плохого о своем пребывании там. Я бы даже не сказал, что оно закончилось плохо. В конце концов, клуб больше, чем любой игрок».