«Они никогда не выглядели так, будто они новички». Матип восхищен скоростью адаптации Собослаи и Мак Аллистера

Жоэль Матип дал интервью клубному сайту, где в том числе рассказал о впечатлениях от новичков команды. По словам защитника, скорость адаптации некоторых из них особенно его удивила.

«Все новые игроки хорошо прижились. Дом [Доминик Собослаи] и Макка [Алексис Мак Аллистер] отыграли почти все возможное время, и делали это блестяще. Вы сами могли увидеть по их игре с мячом и без мяча, что их адаптация прошла великолепно.

Да, они делали это и в своих прошлых клубах, но здесь они никогда не выглядели так, будто они новички.

Ватару и Райан пришли позже, но они тоже уже показали, что могут нам помочь.

На данный момент все новые игроки показали себя блестяще, и я с нетерпением жду возможности еще понаблюдать за их игрой».

Собослаи и Мак Аллистер действительно уже стали абсолютными фаворитами Клоппа, и они оба могут решать исходы игр. В особенности Доминик, который моментально стал любимцем «Энфилда», благодаря своему боевому духу и прекрасному удару.