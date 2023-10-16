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Мусиалу активно отправляют в «Ливерпуль». Гравенберх дал положительную характеристику экс-партнеру

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Высокая оценка.

В новом сезоне при Томасе Тухеле вундеркинд «Баварии» Джамал Мусиала стал реже попадать в старт. Сразу же возникли слухи о том, что летом игрок может покинул Бундеслигу и перебраться в другой чемпионат. Назвали даже основной вариант − «Ливерпуль».

Неделю назад новичок мерсисайдцев Райан Гравенберх, который ранее числился в «Баварии», отвечал на вопрос пользователей Reddit и его спросили следующее: «Самый талантливый молодой футболист, с которым вы играли вместе?»

«Я бы выбрал Джамала Мусиалу. Он делает сумасшедшие вещи как на тренировках, так и в играх. Он очень хорош для своего возраста. Я выбираю Мусиалу», − с улыбкой ответил Гравенберх.

«Я думаю, что он может один раз выиграть «Золотой мяч». Он будет продолжать совершенствоваться и становиться еще лучше, шансы велики. Он действительно хорош, его дриблинг сумасшедший».

Возможно, что именно Райан станет связующим звеном между Мусиалой и «Ливерпулем»? Посмотрим.

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