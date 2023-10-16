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«Абсурд!» Алан Ширер приложил Ван Дейка за его заявление о слишком загруженном графике

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У него есть свои аргументы.

Несколько дней назад Вирджил ван Дейк осудил слишком загруженный график футболистов. Выступая перед матчем против сборной Франции, защитник «Ливерпуля» сказал, что из-за большого количества матчей игроки рискуют здоровьем. При этом он отметил, что количество игр не должно влиять на зарплаты, потому что появились новые турниры, за которые футболисты получают только бонусы, зависящие от результатов.

Бывший нападающий «Ньюкасла» Алан Ширер был очень удивлен словам Вирджила. В подкасте The Rest Is Football англичанин резко ответил на призыв защитника «красных»:

«Абсурд! Игроки слишком много играют в футбол? Что? Да ладно?

Я знаю, что не стоит упоминать деньги, но у них сейчас больше игроков в команде, чем когда-либо, больше замен, чем когда-либо, и им платят больше денег, чем когда-либо».

У вас лучшие физиотерапевты, лучшие технологии, все самое лучшее. Ерунда!»

А на чьей вы стороне?

5 комментариев

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newhood@icloud.com
И самая бешеная интенсивность футбол, которая им и не снилась, когда она с похмелья кубки выигрывали
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S.Laposter
Прикол)
да, согласен про технологии, если сравнить с временами Ширера. но
сам футбол уже другой. вывалившись из бара и поспав пару часов уже не сможешь играть - это точно! тоже забавный момент, как им хватало здоровья на такие приключения.
в общем - матчи это деньги, поэтому их будет только больше, хоть и качество и зрелищность будут из-за такого графика падать
верим в будущее светлое, нам как обычным зрителям повлиять точно невозможно на футбол)
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POW@R
Вперед в профсоюз и дальше локаут. Нытьё в прессе делу не поможет. Прецеденты в спорте есть.
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Pasha Giggz
Ширяй прав!
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