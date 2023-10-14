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Гравенберх рассказал, кого считает самым смешным в «Ливерпуле». Он точно не думал долго

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В недавнем интервью Sky Sports Райана Гравенберха спросили, кто самый забавный игрок в составе «Ливерпуля».

Нидерландец долго не думал: «Думаю, я выберу Роббо. Он много шутит!».

Вряд ли Райан мог назвать кого-то другого, учитывая, как Робертсон встретил его после перехода в «Ливерпуль»: «Наконец-то хороший голландский игрок».

Video) Robertson's first words to Gravenberch will have LFC fans in bits

Робертсон стал одним из лидеров «красных», сыграв важную роль в завоевании многих крупных трофеев за последние несколько лет.

Однако шотландский защитник важная фигура и вне поля – его способности в юморе отмечал не только Гравенберх. Сейчас Робертсон восстанавливается после травмы плеча, полученной во время международного перерыва.

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