Гравенберх рассказал, кого считает самым смешным в «Ливерпуле». Он точно не думал долго

В недавнем интервью Sky Sports Райана Гравенберха спросили, кто самый забавный игрок в составе «Ливерпуля».

Нидерландец долго не думал: «Думаю, я выберу Роббо. Он много шутит!».

Вряд ли Райан мог назвать кого-то другого, учитывая, как Робертсон встретил его после перехода в «Ливерпуль»: «Наконец-то хороший голландский игрок».

Робертсон стал одним из лидеров «красных», сыграв важную роль в завоевании многих крупных трофеев за последние несколько лет.

Однако шотландский защитник важная фигура и вне поля – его способности в юморе отмечал не только Гравенберх. Сейчас Робертсон восстанавливается после травмы плеча, полученной во время международного перерыва.