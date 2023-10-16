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Смотрим на лучший состав «Ливерпуля» на предстоящие матчи после международного перерыва

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«Ливерпуль» вернется в строй на этой неделе после окончания международного перерыва.

У «красных» впереди несколько матчей, которые они постараются использовать, чтобы приблизиться к вершине турнирной таблицы Премьер-лиги.

Однако Юрген Клопп, скорее всего, не сможет рассчитывать на Энди Робертсона в этих играх из-за травмы.

Хотя официального диагноза пока нет, Роббо пропустит несколько недель из-за повреждения плеча. Костас Цимикас, скорее всего, в этой ситуации сыграет на позиции левого защитника.

Ибраима Конате и Кертис Джонс должны вернуться в стартовый состав, чтобы помочь «красным» показать лучший футбол.

Вот как может выглядеть состав Юргена Клоппа на ближайшие матчи «Ливерпуля» с «Эвертоном» (21.10), «Ноттингем Форест» (29.10) и «Борнмутом» (1.11).

Напомним, что «Ливерпуль» занимает 4 строчку в АПЛ, набрав 17 очков.

2 комментария

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sledge-hammer
Джонс ведь еще дисквалифицирован, разве нет? Насколько помню, давали 3 матча, а прошел 1
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Ilya Shilovskiy
я думаю гравенбах будет сейчас чаще заигрываться, мак пока не влился в модель игры
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