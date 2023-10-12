Салах в топ-3. Кто самый дорогостоящий игрок «Ливерпуля»?

«Ливерпуль» неплохо начал сезон 2023/24, продолжая оставаться в гонке за титул Премьер-лиги. Разумеется, на игру «красных» повлияли летние трансферы.

Кто-то назовет Собослаи лучшим летним приобретением мерсисайдцев. Доминик провел 11 матчей в составе «Ливерпуля», в которых забил два мяча. Сотрудники клуба даже называют венгра новым Джеррардом.

Неудивительно, что за последние недели рыночная стоимость Доминика существенно возросла. Портал Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость Собослаи в 70 млн евро. Венгр расположился на второй строчке в топе самых дорогих игроков «Ливерпуля».

Для многих станет неожиданностью Луис Диас, который в этом рейтинге занимает первое место. Тransfermarkt оценил его стоимость в 75 млн евро.

Салах вошел в топ-3 самых дорогостоящих футболистов «красных». Мо делит третью строчку вместе с Трентом, Мак Аллистером и Нуньесом. Их рыночная стоимость – 65 млн евро.

А вот как выглядит топ самых дорогостоящих игроков «Ливерпуля» по версии Тransfermarkt:

Справедлива ли оценка Тransfermarkt? Кто из подопечных Клоппа сумеет повысить свою рыночную стоимость?