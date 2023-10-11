📺Футболисты «Ливерпуля» делятся недавно просмотренными сериалами – составляем планы на выходные
Осень – прекрасное время засесть дома за просмотром хорошего сериала. В преддверии выходных футболисты «Ливерпуля» делятся недавно просмотренными сериалами. Можете прислушаться к их рекомендациям.
Кертис Джонс – «Главарь» (Top Boy)
Жоэль Матип – «Половое воспитание» (Sex education)
Харви Эллиотт – «В меньшинстве» (Outnumbered)
Алексис Мак Аллистер – «Тело в огне» (El cuerpo en llamas)
Стефан Байчетич – «Игра Престолов» (Game of thrones)
Диогу Жота – «Половое воспитание» (Sex education)
Вирджил ван Дейк – документалка «Планета Земля» (Planet Earth)
Райан Гравенберх – аниме «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen)
Энди Робертсон – «Линкольн для адвоката» (The Lincoln Lawyer)
Пишите в комментариях, какие сериалы смотрите вы.
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