LFC 2020
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📺Футболисты «Ливерпуля» делятся недавно просмотренными сериалами – составляем планы на выходные

Райан Гравенберх Райан Гравенберх
Алексис Мак Аллистер Алексис Мак Аллистер
Клубы Клубы
Харви Эллиотт Харви Эллиотт
Жоэль Матип Жоэль Матип
Стефан Байчетич Стефан Байчетич
Ливерпуль Ливерпуль
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Футбол Футбол

Осень – прекрасное время засесть дома за просмотром хорошего сериала. В преддверии выходных футболисты «Ливерпуля» делятся недавно просмотренными сериалами. Можете прислушаться к их рекомендациям.

Кертис Джонс – «Главарь» (Top Boy)

Жоэль Матип – «Половое воспитание» (Sex education)

Харви Эллиотт – «В меньшинстве» (Outnumbered)

Алексис Мак Аллистер – «Тело в огне» (El cuerpo en llamas)

Стефан Байчетич – «Игра Престолов» (Game of thrones)

Диогу Жота – «Половое воспитание» (Sex education)

Вирджил ван Дейк – документалка «Планета Земля» (Planet Earth)

Райан Гравенберх – аниме «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen)

Энди Робертсон – «Линкольн для адвоката» (The Lincoln Lawyer)

Пишите в комментариях, какие сериалы смотрите вы.

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