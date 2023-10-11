📺Футболисты «Ливерпуля» делятся недавно просмотренными сериалами – составляем планы на выходные

Осень – прекрасное время засесть дома за просмотром хорошего сериала. В преддверии выходных футболисты «Ливерпуля» делятся недавно просмотренными сериалами. Можете прислушаться к их рекомендациям.

Кертис Джонс – «Главарь» (Top Boy)

Жоэль Матип – «Половое воспитание» (Sex education)

Харви Эллиотт – «В меньшинстве» (Outnumbered)

Алексис Мак Аллистер – «Тело в огне» (El cuerpo en llamas)

Стефан Байчетич – «Игра Престолов» (Game of thrones)

Диогу Жота – «Половое воспитание» (Sex education)

Вирджил ван Дейк – документалка «Планета Земля» (Planet Earth)

Райан Гравенберх – аниме «Магическая битва» (Jujutsu Kaisen)

Энди Робертсон – «Линкольн для адвоката» (The Lincoln Lawyer)

Пишите в комментариях, какие сериалы смотрите вы.