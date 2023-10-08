«Я слишком стар для этого»: Клопп ответил на вопрос о красной за фол на Собослаи в матче с «Брайтоном»

«Ливерпуль» не смог обыграть «Брайтон» в восьмом туре АПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2. Но результат матча мог быть другим, если бы «красные» остались в большинстве. В конце первого тайма Гросс уронил в штрафной Собослаи. «Ливерпуль» получил право на пенальти, который реализовал Салах.

Однако некоторым журналистам и простым обывателям показалось, что нарушение Гросса вполне тянуло на красную.

На послематчевой пресс-конференции у Клоппа спросили, как он относится к тому, что судья не удалил игрока «Брайтона». Юрген ответил философски: «Честно говоря, в моменте я об этом и не подумал. Я видел, что это был пенальти, а о красной даже не думал. Но теперь мне говорят, что в этом эпизоде нам помешали забить. Если это так, то мы можем поднять вопрос среди присутствующих [на пресс-конференции].

Как думаете, был ли это фол последней надежды? Кто согласен, руки вверх! Я повтора не видел. О, у нас есть поднятые руки! Ну что могу сказать? С меня хватит, я слишком стар для таких вещей. Больше не будем ничего менять». Как думаете, Гросс заслужил ударение за свой фол на Собослаи?