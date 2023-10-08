LFC 2020
Блог

«Я слишком стар для этого»: Клопп ответил на вопрос о красной за фол на Собослаи в матче с «Брайтоном»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Паскаль Гросс Паскаль Гросс
Клубы Клубы
Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

«Ливерпуль» не смог обыграть «Брайтон» в восьмом туре АПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2. Но результат матча мог быть другим, если бы «красные» остались в большинстве. В конце первого тайма Гросс уронил в штрафной Собослаи. «Ливерпуль» получил право на пенальти, который реализовал Салах.

Однако некоторым журналистам и простым обывателям показалось, что нарушение Гросса вполне тянуло на красную.

На послематчевой пресс-конференции у Клоппа спросили, как он относится к тому, что судья не удалил игрока «Брайтона». Юрген ответил философски: «Честно говоря, в моменте я об этом и не подумал. Я видел, что это был пенальти, а о красной даже не думал. Но теперь мне говорят, что в этом эпизоде нам помешали забить. Если это так, то мы можем поднять вопрос среди присутствующих [на пресс-конференции].

Как думаете, был ли это фол последней надежды? Кто согласен, руки вверх! Я повтора не видел. О, у нас есть поднятые руки! Ну что могу сказать? С меня хватит, я слишком стар для таких вещей. Больше не будем ничего менять». Как думаете, Гросс заслужил ударение за свой фол на Собослаи?

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krutik_prutik
Ответ mr.birik
Ты о чём ???
А фоле после которого счет стал 2:2
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Krutik_prutik
Фола не было перед голом. Марч сам завалился. Когда пробивали штрафной Робертсон конечно, как трус сыграл, видимо автогол Матипа дал о себе знать. По идеи он мог выставить ногу и изменить полет мяча, но не стал.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mr.birik
Ответ Krutik_prutik
Фола не было перед голом. Марч сам завалился. Когда пробивали штрафной Робертсон конечно, как трус сыграл, видимо автогол Матипа дал о себе знать. По идеи он мог выставить ногу и изменить полет мяча, но не стал.
Ты о чём ???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий