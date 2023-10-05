Боаетнг рассказал, почему игроки готовы умирать за Клоппа. Юрген подписал форварда в «Дортмунд» несмотря на критику

Бывший полузащитник дортмундской «Боруссии» Кевин-Принс Боатенг считает, что именно благодаря управлению командой Юрген Клопп часто добивается от игроков лучших результатов.

В подкасте Рио Фердинанда Presents FIVE Боатенг вспомнил, как Клопп стоял на своем после того, как подписал его в аренду в «Дортмунд»:

«Когда объявили, что я приезжаю в «Дортмунд», а они критиковали клуб, это было невероятно. «Зачем вы приводите этого парня? Он сумасшедший. Вы видели, что он делал в «Тоттенхэме»?». Тогда Клопп встал на пресс-конференции и сказал: «Я привел его сюда и сделаю из него игрока, которым он является». Он сказал: «В книге принца Боатенга 1000 страниц, и каждая страница отличается от другой. Вот насколько он хорош».

Это было похоже на его заявление. Я сказал: «Вау, я отдам жизнь за этого парня». Каждый игрок готов умереть за него на поле, потому что он дает тебе эту уверенность и чувство любви. Что бы ты ни делал, если совершишь ошибку, он будет рядом.

После Мартина Джола и Хуанде Рамоса [в «Тоттенхэме»] мне нужен был человек, который верил бы в меня. Никто не верил в меня. И я не верил в себя, я просто сдался. Я набрал шесть или семь килограммов. Мне было все равно».

Клопп добился огромного успеха в «Ливерпуле», и нетрудно понять почему. Немецкий специалист прекрасно понимает психологию футболистов и при этом остается хорошим тактиком.