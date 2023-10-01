Сумасшедшие цифры. В новом сезоне Премьер-лиги «Ливерпуль» провел почти треть времени в меньшинстве

Видимо, пора привыкать.

«Ливерпуль» абсолютно аномально начал сезон Премьер-лиги 23/24. По итогам семи туров команда Юргена Клоппа замыкает топ-4 лучших команд, один раз сыграв вничью и забрав по три очка в пяти матчах, притом в трех из них победа была волевой.

Что самое невероятное — этих результатов мерсисайдцам удалось добиться несмотря на то, что почти треть всего игрового времени они провели в меньшинстве. В семи матчах игроки «красных» успели заработать аж четыре красные карточки: Алексис Мак Аллистер был удален в матче с «Борнмутом», Вирджил ван Дейк — во время встречи с «Ньюкаслом», а Кертис Джонс и Диогу Жота получили дисквалификацию на встрече с «Тоттенхэмом».

Opta подсчитала, сколько минут из общих 630-и «Ливерпуль» отыграл с меньшим количеством футболистов, чем у противника. Эти цифры просто несопоставимы ни с какой другой командой.

Новичок команды Ватару Эндо даже говорил после матча с «Ньюкаслом», что ему не хотелось бы адаптироваться к постоянной игре в меньшинстве:

«Надеюсь, я не привыкну к игре вдесятером! Надеюсь, в следующий раз мы сможем играть намного лучше, и я смогу играть намного лучше. Теперь время подготовиться к следующей неделе».

Однако, как показывает практика, футболисты «красных» уже примирились с таким раскладом, и, на удивление, потрясающе справляются с игрой в таких тяжелых условиях, вырывая победу за победой.

Остается надеяться, что этот тренд не сохранится на протяжении всего сезона.