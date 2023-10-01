LFC 2020
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Сумасшедшие цифры. В новом сезоне Премьер-лиги «Ливерпуль» провел почти треть времени в меньшинстве

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Видимо, пора привыкать.

«Ливерпуль» абсолютно аномально начал сезон Премьер-лиги 23/24. По итогам семи туров команда Юргена Клоппа замыкает топ-4 лучших команд, один раз сыграв вничью и забрав по три очка в пяти матчах, притом в трех из них победа была волевой.

Что самое невероятное — этих результатов мерсисайдцам удалось добиться несмотря на то, что почти треть всего игрового времени они провели в меньшинстве. В семи матчах игроки «красных» успели заработать аж четыре красные карточки: Алексис Мак Аллистер был удален в матче с «Борнмутом», Вирджил ван Дейк — во время встречи с «Ньюкаслом», а Кертис Джонс и Диогу Жота получили дисквалификацию на встрече с «Тоттенхэмом».

Opta подсчитала, сколько минут из общих 630-и «Ливерпуль» отыграл с меньшим количеством футболистов, чем у противника. Эти цифры просто несопоставимы ни с какой другой командой. 

Новичок команды Ватару Эндо даже говорил после матча с «Ньюкаслом», что ему не хотелось бы адаптироваться к постоянной игре в меньшинстве:

«Надеюсь, я не привыкну к игре вдесятером! Надеюсь, в следующий раз мы сможем играть намного лучше, и я смогу играть намного лучше. Теперь время подготовиться к следующей неделе».

Однако, как показывает практика, футболисты «красных» уже примирились с таким раскладом, и, на удивление, потрясающе справляются с игрой в таких тяжелых условиях, вырывая победу за победой.

Остается надеяться, что этот тренд не сохранится на протяжении всего сезона.

3 комментария

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Ответ b9dc9qmr6f
Время публикации 21:22 Сейчас 21:39 43 лайка, ни одного комментария и так на большинстве публикаций Плюс ещё море таких же блогов с кликбейтными заголовками и нулевой информационной нагрузкой (в большинстве случаев) Спортс, все окей? Накрутка не смущает? Может быть пора добавить функцию блокировка блога в ленте?
Спортс выдаёт плюсы после проверки модерацией, чтобы пост попал в ленту и чтобы вознаградить труд авторов.
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