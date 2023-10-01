После матча «Ливерпуля» Райан Бабел запостил твит, который стал вирусным. В прошлом за подобное его уже штрафовали

Теперь может себе позволить.

В субботу PGMOL, руководящий орган английских арбитров, принес извинения «Ливерпулю» после того, как судьи ошибочно не засчитали гол в матче с «Тоттенхэмом» (2:1). Эту ошибку оценили как «значительная человеческая».

Она произошла потому, что судья VAR Даррен Инглэнд посчитал, что судья в поле Саймон Хупер засчитал гол. Он ответил ему по аудиосвязи, что «проверка завершена», то есть, решение верно. Хотя на самом деле Хупер гол отменил из-за сигнала бокового.

Экс-игрок «Ливерпуля» Райан Бабел был среди тех, кто остро отреагировал на данный эпизод. В Твиттере форвард выложил отфотошопленную фотографию Хупера в футболке «Тоттенхэма».

«Игроки «Ливерпуля» имеют право публиковать это фото».

Это отсылка к ситуации, которая случилась в 2011 году с самим Бабелом. В 2011 году, когда он был игроком «Ливерпуля» его оштрафовали на 10 тысяч фунтов за пост с фото судьи Ховарда Уэбба в футболке «МЮ». Тогда «красные» проиграли манкунианцам 1:0.