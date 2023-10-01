LFC 2020
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После матча «Ливерпуля» Райан Бабел запостил твит, который стал вирусным. В прошлом за подобное его уже штрафовали

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Саймон Хупер
Футбол Футбол

Теперь может себе позволить.

В субботу PGMOL, руководящий орган английских арбитров, принес извинения «Ливерпулю» после того, как судьи ошибочно не засчитали гол в матче с «Тоттенхэмом» (2:1). Эту ошибку оценили как «значительная человеческая».

Она произошла потому, что судья VAR Даррен Инглэнд посчитал, что судья в поле Саймон Хупер засчитал гол. Он ответил ему по аудиосвязи, что «проверка завершена», то есть, решение верно. Хотя на самом деле Хупер гол отменил из-за сигнала бокового.

Экс-игрок «Ливерпуля» Райан Бабел был среди тех, кто остро отреагировал на данный эпизод. В Твиттере форвард выложил отфотошопленную фотографию Хупера в футболке «Тоттенхэма».

«Игроки «Ливерпуля» имеют право публиковать это фото».

Это отсылка к ситуации, которая случилась в 2011 году с самим Бабелом. В 2011 году, когда он был игроком «Ливерпуля» его оштрафовали на 10 тысяч фунтов за пост с фото судьи Ховарда Уэбба в футболке «МЮ». Тогда «красные» проиграли манкунианцам 1:0.

7 комментариев

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Siriusblack
Естественно Уэбб глава судейской компашки что ожидали мерсисайдцы
+11
0
+11
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R
Ответ Михаил Енилин
Последний абзац для тех, кто в особо бронированном танке?
Михаил, стоит уважительно относиться к молодому поколению, которое может не быть в контексте. Это как за 10 лет до вашего интереса к футболу что-то происходило, а Вы этого могли не знать, тк околофутбол подобно океану информации с кучей нюансов.
Понимающих благодарят.)
+3
0
+3
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Red Line
Ответ Михаил Енилин
Последний абзац для тех, кто в особо бронированном танке?
половина спорцовской аудитории - это нынешние одноклассники двоечников из редакции)
+1
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Михаил Енилин
Последний абзац для тех, кто в особо бронированном танке?
+3
-3
0
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d335q0ur53
это происходит потому, что судей-негров-женщин-трансгендеров нет, с ними всё пойдет гораздо лучше
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