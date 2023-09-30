Был ли офсайд? Диас забил гол «Тоттенхэму», но его отменили из-за положения вне игры

Странное решение VAR.

В центральном матче седьмого тура АПЛ «Тоттенхэм» играет с «Ливерпулем». Уже на 25-й минуте команда Клоппа осталась в меньшинстве после фола Кертиса Джонса на Иве Биссуме.

Мерсисайдцы как будто не заметили потерю одного игрока и на 34-й минуте организовали шикарную атаку. Мохамед Салах увидел рывок Луиса Диаса и отдал ему передачу на ход между двумя игроками «Тоттенхэма».

Колумбиец добежал в борьбе до ворот Викарио и переиграл его. Боковой судья сразу же поднял флажок, сообщив о том, что было положение вне игры. VAR просмотрел эпизод и подтвердил правильно решения судьи в поле.

Однако единственный повтор, который был показан в эфире, ставит под сомнение такое решение.

Удивляет и впечатляет с какой скоростью VAR пересмотрел эпизод. Обычно на такие моменты тратится немало времени, так как специалистам нужно нарисовать линии.

В перерыве матча в студии beIN Sports разобрали этот эпизод и нарисовав собственные линии пришли к выводу, что судьи ошиблись.

А как вы думаете, был ли Луис Диас в офсайде? Пишите в комментариях.