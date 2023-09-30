LFC 2020
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Был ли офсайд? Диас забил гол «Тоттенхэму», но его отменили из-за положения вне игры

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Странное решение VAR.

В центральном матче седьмого тура АПЛ «Тоттенхэм» играет с «Ливерпулем». Уже на 25-й минуте команда Клоппа осталась в меньшинстве после фола Кертиса Джонса на Иве Биссуме.

Мерсисайдцы как будто не заметили потерю одного игрока и на 34-й минуте организовали шикарную атаку. Мохамед Салах увидел рывок Луиса Диаса и отдал ему передачу на ход между двумя игроками «Тоттенхэма».

Колумбиец добежал в борьбе до ворот Викарио и переиграл его. Боковой судья сразу же поднял флажок, сообщив о том, что было положение вне игры. VAR просмотрел эпизод и подтвердил правильно решения судьи в поле.

Однако единственный повтор, который был показан в эфире, ставит под сомнение такое решение.

Удивляет и впечатляет с какой скоростью VAR пересмотрел эпизод. Обычно на такие моменты тратится немало времени, так как специалистам нужно нарисовать линии.

В перерыве матча в студии beIN Sports разобрали этот эпизод и нарисовав собственные линии пришли к выводу, что судьи ошиблись.

А как вы думаете, был ли Луис Диас в офсайде? Пишите в комментариях.

32 комментария

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Tagai Zamirov
не было офсайда
+39
-1
+38
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Iaroslav_florence
Если линии не проведены, значит офсайда не было. Судья, что был на ВАР, будет уволен после разбирательств. Потому что не найти времени, чтобы нарисовать обязательную линию, это просто вверх наглости.
+35
-1
+34
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Паша Деревянко
Зачем он вообще тогда такой вар нужен, не понимаю. Ладно, ещё готов понять красную Кертису, хотя видно, что нога соскользнула с мяча и в ногу он не хотел играть. Ладно, удалили так удалили. Но тут-то какого рожна этот лысый в монитор не пошел смотреть?!
Такие деньги в лиге крутятся, казалось бы организация игры должна быть на уровне, а судят клоун на клоуне, никакого профессионализма у судейского корпуса
+33
0
+33
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Korobucha
У Ливерпуля отняли чистый гол.
+25
0
+25
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Jaroslav Mymrik
Тут невооруженным глазом видно, что Диас не в офсайде. Украли гол
+16
0
+16
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Отвёртка
Там даже без линий видно, что офсайда не было
+8
0
+8
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mr Gadisov
Ответ Iaroslav_florence
Если линии не проведены, значит офсайда не было. Судья, что был на ВАР, будет уволен после разбирательств. Потому что не найти времени, чтобы нарисовать обязательную линию, это просто вверх наглости.
Да да
Судья что маку красную дал тоже уволен наверное
+7
0
+7
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Andrey Kuzmin
Украли чистый гол
+6
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Виталий [Matiss] Деркачев
Этот матч это позорище, так нагло уничтожать одну команду и это сделал не 1 отдельно взятый реф, а еще и бригада ВАР. Это такой кошмар из топ матча, сделали цирк, где всю игру тянули хозяев - гениально.
+6
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Jaroslav Mymrik
Тут невооруженным глазом видно, что Диас не в офсайде. Украли гол
+5
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Jaroslav Mymrik
Что за жесть
+5
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Отвёртка
Ответ Паша Деревянко
Зачем он вообще тогда такой вар нужен, не понимаю. Ладно, ещё готов понять красную Кертису, хотя видно, что нога соскользнула с мяча и в ногу он не хотел играть. Ладно, удалили так удалили. Но тут-то какого рожна этот лысый в монитор не пошел смотреть?! Такие деньги в лиге крутятся, казалось бы организация игры должна быть на уровне, а судят клоун на клоуне, никакого профессионализма у судейского корпуса
В монитор не пошел смотреть, потому что на варе сказали, что 100% офсайд.
+5
0
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mj23.net
Уже нарисовали линии по правилам, и там даже близко нет офсайда. И в какой-то студии тоже нарисовали и там большой зазор. Видимо отмажут судей потом, типа были технические проблемы. И дали две красные и не поставили пенку на Гомезе тоже по техническим проблемам)
+4
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Lavinka
Типичные судьи в АПЛ ...
+2
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Wagner
Рефери ошиблись. Боковой поспешил с флажком. А ВАР заступился за своего... кумовство англичанам не чуждо.
+2
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Улугбек Гуламов
Что за идиотизм, только слепой и болела шпор может сказать что здесь офсайд.
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mitrich1989
Это потому-чтоо сити проиграл
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Камола Азимова
это игра явная подкад леверпул суди и ваар подарок для тотенхэм
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Oskar Oskar
Кликнул фото и увеличил, взял пульт, провел параллельную линию, а там пол ноги защитника видно прежде чем появился Диас, следовательно не было оффсайда, не доработал судья, во втором тайме пускай отменяет оффсайд как в моменте отмены желтой карточки Джонса
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Николай Дягель
это самый тухлый матч в плане судейства что я видел за всю жизнь . явно видно что у судей была поставлена задача не дать сыграть ливерпулю. удаление на джонсе понимаю , гол отменненый нет , удаление жоты тоже не поддается логике.
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Sergey Kuznetsov
Ответ arisstopane
понятно, что сити зарядил судеек, не этот же ополоумивший от счастья грек, но напомните который по-счёту автогол матипа? и да, даже при игре в восьмером в поле - надо было выпускать нуньеса... грёбаный тотенхем!(с)
к Матипу 0 вопросов
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Виталий [Matiss] Деркачев
Ответ Ярик01
специалистам нужно нарисовать линии - их не система сейчас рисует? ) она же и оценивает есть ли офсайд или нет. А по телевизору бессмысленно рисовать проекции, там только явные офсайды можно понять
Линии рисует на ВАР человек при помощи автоматизированного комплекса, но на трансляции судя по всему специально не показали линии. Это сделали в Беин в ручную и в перерыве вывели кадр.
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Виталий [Matiss] Деркачев
Ответ Real_v_dushe
По картинке офсайда безусловно нет, но не факт, что это момент передачи. Поскольку судьи не видят момент паса, то они может быть не могут вмешиваться. Но всё равно странно.
Что за бред, прекрасно виден момент паса, а момент касания мяча еще раньше, чем на фото и Диас вбегает, а защ стоит. Вы что выдумываете уже и беин студия разобрала на атомы эпизод и скай. Все в шоке с цирка, он даже не пошел смотреть эпизод, т.е. ВАР был уверен на 100% что это оффсайд.
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arisstopane
Ответ mitrich1989
Это потому-чтоо сити проиграл
именно так
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Отвёртка
Кто на варе сегодня?
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