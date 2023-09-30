Клопп признался, что ему безумно нравится один игрок «Тоттенхэма». 10 лет назад он отказался от «Дортмунда»

Бесспорный лидер лондонского клуба.

Юрген Клопп работает в «Ливерпуле» с 2015 года и за это время в его команду пришло огромное количество топовых футболистов.

Но при нем клуб также упустил много качественных футболистов. Из последнего − Орельен Тчуамени признался, что отказал «Ливерпулю», то же самое произошло этим летом с Мойсесом Кайседо.

В первые годы в «Дортмунде» Клопп работал с игроками, чей уровень можно было бы назвать «средний» или «выше среднего». Он развил их до уровня чемпионов Германии.

В то время был игрок, которого Юрген Клопп отчаянно хотел подписать − это Сон Хын Мин. В Бундеслиге кореец играл за «Гамбург» и «Байер», а в 2015 году перешел в «Тоттенхэм». За два года до переезда в Англию форвард отказал «Дортмунду».

В 2021 году Юрген Клопп давал интервью корейскому изданию KBS News и сказал следующее: «Одна из самых больших ошибок в моей жизни − это то, что я не подписал Сон Хын Мина. Выдающийся игрок, фантастический. Это знак для корейского футбола, один из лучших форвардов мира».

Сам Сон Хын Мин объяснял отказ «Дортмунду» так: «Хотел остаться в Бундеслиге и меня звали в «Байер» и «Дортмунд». Обе команды играли в Лиге чемпионов, но я подумал, что в «Дортмунде» будет чаще ротация, потому выбрал «Леверкузен».

Сегодня кореец уже передал привет Юргену Клоппу в виде забитого в ворота «Ливерпуля» гола.